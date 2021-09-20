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  4. TikTok’ta ‘süt kasası’ akımı yasaklandı! Videoları paylaşmak artık tamamen yasak

TikTok’ta ‘süt kasası’ akımı yasaklandı! Videoları paylaşmak artık tamamen yasak

20.09.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde popüler hale gelen akımlardan biri de ‘süt kasası’ olarak karşımıza çıkıyordu. Uzman isimlerden peş peşe gelen uyarıların ardından TikTok harekete geçti. Uzmanların “Merdivenden düşmekten daha kötü” olarak ifade ettiği ve düşmeye bağlı sağlık sorunlarına davetiye çıkartan akımın videoları artık TikTok’ta paylaşılmayacak.

TikTok’ta her gün yeni bir akım ortaya çıkıyor. Son olarak ise TikTok’ta süt kasası akımı popülerleşti. Bu akıma uzman isimlerden gelen olumsuz yorumların sonrasında platform devreye girdi. Artık bu akıma ait videoların paylaşılması tamamen yasaklandı.

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SÜT KASASINDAN DÜŞME AKIMINA TEPKİ GELDİ

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TikTok’ta popüler olan merdiven şeklinde dizilen kasalardan inip çıkma akımı tarihin tozlu sayfalarına kaldırıldı. Doktor ve sağlık kurumlarının, 'Milk Crate Challenge' adı verilen akımın yaşamı tehdit eden olası yaralanmalara neden olabileceği konusunda uyarıları sonucunda TikTok videoları kaldırma kararı verdi. Aynı zamanda kullanıcıların bu akımına dair videolarını paylaşmasını yasakladı.

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TikTok sözcüsü Fast Company bu tür videoları platformlarından kaldıracaklarını “Tehlikeli eylemleri teşvik eden veya yücelten içeriği yasaklıyor ve bu tür içeriklerin oluşmasını önlemek ve insanları caydırmak için bu videoları yayından kaldırıyoruz. Herkesi ister çevrimiçi ister çevrimdışı olsun davranışlarında dikkatli olmaya teşvik ediyoruz” sözleriyle açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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