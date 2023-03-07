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TikTok’ta tehlikeli trend hızla yayılıyor! “TikTok BORG trendi” nedeniyle Amerika’da birçok öğrenci hastanelik oldu

07.03.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada tehlikeli trendi denemek isteyen bir grup öğrenci hastanelik oldu. ABD'nin Boston şehrindeki Massachusetts Üniversitesi'nde (UMass) "TikTok BORG trendi" sebebiyle zehirlenen birçok öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

TikTok’ta tehlikeli trend hızla yayılıyor! “TikTok BORG trendi” nedeniyle Amerika’da birçok öğrenci hastanelik oldu

UMass yetkilileri, öğrencilerinin katıldığı eğlence gecesinde "TikTok BORG" trendinin yol açtığı aşırı alkol tüketimi yüzünden 28 ambulansın olay yerine sevk edildiğini bildirdi. Zehirlenen öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını aktaran yetkililer, olayın ciddiyeti nedeniyle bölgedeki birçok devlet kurumunun seferber olduğunu kaydetti. Bölge polisi, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını belirtti.

UMass yetkililerince yapılan açıklamada, hafta sonu etkinliklerinin gözden geçirileceği ve alkol tüketimi konusundaki eğitimin artırılacağı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, üniversiteye katılan öğrencilere aşırı içki tüketiminin yol açtığı psikolojik ve sağlık riskleri konusunda eğitim verildiği hatırlatıldı.

BORG TRENDİ NEDİR?

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ABD'deki üniversitelerde son zamanlarda sıkça gündeme gelen "TikTok BORG trendi", Çinli sosyal medya platformunda "zararı azaltılmış" içki içme yöntemi vadeden yeni bir moda. "Blackout rage gallon" anlamına gelen BORG, su, votka, kafeinli tatlandırıcı ve elektrolitlerle yapılan alkollü içeceği ifade ediyor. (AA)

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