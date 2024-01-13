Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. TikTok'un tehlikeli akımı: Ölüm çelmesi... Gençler arasında popüler akım için uzman uyardı! Ayaklarını yerden kesip ölüme götürüyor

    TikTok'un tehlikeli akımı: Ölüm çelmesi... Gençler arasında popüler akım için uzman uyardı! Ayaklarını yerden kesip ölüme götürüyor

    13.01.2024 14:03 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok'ta son yıllarda gençler arasında popüler olan 'ölüm çelmesi' adımı yeniden gündem oldu. Antalya'da yaşayan 17 yaşındaki genç bir kızın arkadaşlarının yaptığı ölüm çelmesi şakasının sonrasında omurgasında kırık oluşması sonucu 1 ay oyunca çelik korseyle yatağa mahkum kalmasının ardından uzmanlar aileleri uyardı.

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, son zamanlarda 'Tiktok' uygulaması üzerinden çocuklar ve gençler arasında oynanan ve sakatlanma hatta ölümlere neden olan 'çelme takma akımı' ile ilgili olarak ailelere uyarılarda bulundu.

    1

    "CİDDİ BİR DUYARSIZLAŞMA SÖZ KONUSU"

    2

    Prof. Dr. Dilci, oyunu oynayan ve sosyal medyada paylaşan çocuklarda karakter zafiyeti olduğunu belirterek, "Son zamanlarda sosyal medya üzerinden çocuklar üzerinde davranışsal bir sorun haline gelmiş bir sorun ile karşı karşıyayız. Çelme takma oyununu sadece bir çelme takma olarak görmeyelim. Bu ileride birçok sorunu beraberinde getirecektir. Bunun arkasındaki neden özellikle arzu edilen kimlik inşası sorunu ile karşı karşıyayız. Bu riskli davranışları besleyen ve beraberinde adrenalin peşinde koşan çocuklar heyecan arayışı içinde oluyorlar. Hayati bir risk taşımasına rağmen gülerek eğlenerek buna tepki verebiliyorlar. Ciddi bir duyarsızlaşma söz konusu. Bu çocuklara rehberlik edilmelidir. Çocuklar riskli davranışları normal bir şeymiş gibi yapabilirler. Bu yöndeki uygulamaları rahatlıkla yapabilir ve benimseyebilirler. Bu da çocuğun ileride aile ve özel hayatını riske sokacak bir durumdur" dedi. (DHA)

    İlginizi Çekebilir

    Kuzeniyle evliliği reddeden kızlarını öldürdüler! 'Namus cinayeti'

    Kuzeniyle evliliği reddeden kızlarını öldürdüler! 'Namus cinayeti'

     Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

    Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

     Hapishanede yasak aşk skandalı! Gardiyan üç farklı mahkumla ilişki yaşadı

    Hapishanede yasak aşk skandalı! Gardiyan üç farklı mahkumla ilişki yaşadı

     4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

     Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar! Terlikle dövdüler, kum attılar

    Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar! Terlikle dövdüler, kum attılar

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    İnşaat işçisinin gözünden giren çivi beynine saplandıİnşaat işçisinin gözünden giren çivi beynine saplandı
    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdiKocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi
    Yıllık 300 'sevgilisi' olduğunu söylemişti! "Ailem beni destekliyor"Yıllık 300 'sevgilisi' olduğunu söylemişti! "Ailem beni destekliyor"
    Anahtar Kelimeler:
    tiktok
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Çadırda kalan şehit ailesi için harekete geçildi! Haluk Levent ve Hasancan Kaya ev alacaklarını duyurdu

    Çadırda kalan şehit ailesi için harekete geçildi! Haluk Levent ve Hasancan Kaya ev alacaklarını duyurdu

    Sakaryaspor Göztepe maçında sahalarda ender rastlanan bir gol atıldı!

    Sakaryaspor Göztepe maçında sahalarda ender rastlanan bir gol atıldı!

    Nikahı kıyan kişi gelinin eski sevgilisi çıktı! Törenin ortasında itiraf etti

    Nikahı kıyan kişi gelinin eski sevgilisi çıktı! Törenin ortasında itiraf etti

    Dünya onu konuşuyordu! 'Uzaylı cesetlerinin' gizemi çözüldü

    Dünya onu konuşuyordu! 'Uzaylı cesetlerinin' gizemi çözüldü

    Yıllık 300 'sevgilisi' olduğunu söylemişti! "Ailem beni destekliyor"

    Yıllık 300 'sevgilisi' olduğunu söylemişti! "Ailem beni destekliyor"

    Cinsiyet değiştirdi! Sevgilisiyle ilişkisini paylaşınca tepki yağdı

    Cinsiyet değiştirdi! Sevgilisiyle ilişkisini paylaşınca tepki yağdı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

    Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

    Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

    Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

    İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

    İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

    A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

    A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.