TikTok yeme bozukluğuna el attı

“Yeme bozukluğu”, “edrecovery” (yeme bozukluğundan kurtulma) veya “proana” (pro-anoreksi) gibi terimleri arayan kullanıcılar, NEDA iletişim bilgilerinin yanı sıra destek kaynaklarına yönelik bir bağlantı görecek. TikTok, yeme bozuklukları konusunda uzmanlarla birlikte geliştirdiği tavsiyelerde bulunarak, “olumsuz düşünceleri nasıl tanımlayacağı, kişinin kendi olumlu özelliklerini ve güçlü yönlerini nasıl düşüneceği veya mücadele eden bir arkadaşı nasıl destekleyeceğini” anlatıyor.

NEDA ayrıca TikTok’un kamu hizmeti duyuruları oluşturmasına da yardımcı oldu. Bunlar, #whatieatinaday, #emotionaleatingtips, #bingerecovery gibi hashtag’ler ve farkındalığı güçlendirmeyi veya iyileşmeye teşvik etmeyi amaçlayan ve yeme bozukluklarından etkilenenler için sayfalarda görünecek.

BELİRTİ VE SEMPTOMLARINA DAİR BİLGİ PAYLAŞACAK

Ulusal Yeme Bozuklukları Farkındalık Haftası sırasında TikTok’un Keşfet sayfası bu yılın yeni baskısını yayınlayacak. Baskı “Her Bedenin Masada Bir Oturağı Vardır” ismine sahip. Ayrıca yeme bozukluklarının uyarıcı belirti ve semptomları hakkında bilgi de içerecek. Ek olarak, hizmet TikTok topluluğunu #NEDAwareness hashtag’ini kullanarak yeme bozuklukları hakkındaki konuşmaya katılmaya teşvik ediyor. Diğer sosyal medya hizmetleri gibi, TikTok da yıllar içinde vücut pozitifliği ile boğuşmuştu.