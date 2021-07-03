TikTok yeni bir özelliğe geçiyor

Uygulama şimdi herkesin, mevcut bir dakikalık sınırını üç dakika uzunlukta video yayınlama özelliğini kullanıma sunuyor. Uzantı, içerik oluşturuculara kısa film çekerken daha fazla esneklik sağlamayı ve çok parçalı gönderilere olan ihtiyacı sınırlamayı amaçlıyor – ancak içerik oluşturucuların kullanıcıları bu şekilde bağlamayı sevdiğinden ve hikayeleri bölmeye devam edeceği ihtimalinin de olduğunu söyleyelim.

Üç dakikalık videolar en azından Aralık ayından beri test ediliyor ve özellikle yemek pişirme gibi kategorilerde en iyi TikTok içerik oluşturucularının videolarında gezinirken bunlara rastlamak kolay oldu. Yine de daha uzun videolar belirli kullanıcılarla sınırlıydı, ancak şimdi “önümüzdeki haftalarda” TikTok’taki herkese sunulacak.

TikTok, daha uzun kliplerin çok sevilen öneri algoritmasını ne kadar etkileyebileceği bilinmiyor. Ancak YouTube ile olası paralellikleri göz önünde bulundurmaya değer: Platform büyüdükçe, YouTube algoritmasını izleyiciyi elde tutmaya yöneltti, bu da giderek daha uzun videolar anlamına geliyordu. İşte bu yüzden YouTube’daki hemen hemen her şey şu anda 10 dakikadan uzun. TikTok aynı yaklaşımı benimsemeyebilir, ancak daha uzun videoların = daha uzun TikTok kullanımı olduğu ortaya çıkarsa, uygulamanın kısa, hızlı ve garip viral kliplerinden daha azını görebiliriz.

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