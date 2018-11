Tinder'da daha fazla kadınla tanışabilmek için yaşının küçültülmesini istedi

Doktorların kendisine biyolojik yaşının 45 olduğunu söylediği iddiasında bulunan Ratelband, "Trans bireyler resmi olarak cinsiyetlerini değiştirebiliyorsa, benim de yeni bir doğum tarihi seçmeme izin verilmesi gerekiyor" diyerek, yaşının değiştirilmesi istedi.

Ratelband'in yaşını değiştirmek için yaptığı başvurunun yerel makamlar tarafından reddedildiği aktarıldı.

