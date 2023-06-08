Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Tam 16 yıldır yalnız başına yaşayan ve hiç çiftleşmeyen timsah hamile kaldı

Kosta Rika’daki bir hayvanat bahçesindeki bakire timsahın hamile kalması herkesi şaşkına çevirdi. Timsah tam 16 yıldır tek başına yaşıyordu ve hiç çiftleşmeden hamile kaldı. Hayvanlar aleminin “bakire doğum fenomeni” kuş, balık ve diğer sürüngen türlerinde sıklıkla görülürken timsahlarda benzer bir vakaya rastlanmadığı açıklandı.

KAPALI BİR HAVUZDA YAŞIYORDU

2002 yılında henüz iki yaşındayken hayvanat bahçesine getirilen 18 yaşındaki timsah tam 16 yıldır kapalı bir havuzun içinde yaşıyordu. Timsahın 14 yumurtasından birinde tamamen olgunlaşmış bir fetüsün varlığının tespit edilmesi bilim dünyasını heyecanlandırdı.

Fakültatif partenogenez nadirdir, ancak bir türün çevresel stres veya eş eksikliği gibi zorlu veya elverişsiz koşullarla karşı karşıya kaldığında ortaya çıktığı düşünülmektedir.