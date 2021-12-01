TIR'a ok gibi saplandı! Kocaeli'de katliam gibi kaza: 3 ölü

Kaza, İzmit Yenişehir Mahallesi Kandıra yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil TIR'ın arkasında sıkıştı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERİLDİ

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, otomobilin sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan 2 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde otomobilden çıkarılan yaralıların hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



