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  4. TIR'a ok gibi saplandı! Kocaeli'de katliam gibi kaza: 3 ölü

TIR'a ok gibi saplandı! Kocaeli'de katliam gibi kaza: 3 ölü

01.12.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobil, park halindeki TIR'a arkadan ok gibi saplandı. Çarpışmanın şiddetiyle TIR'ın arkasında sıkışan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

TIR'a ok gibi saplandı! Kocaeli'de katliam gibi kaza: 3 ölü

Kaza, İzmit Yenişehir Mahallesi Kandıra yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil TIR'ın arkasında sıkıştı.

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Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, otomobilin sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan 2 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde otomobilden çıkarılan yaralıların hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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trafik kazası Kocaeli
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