İstanbul'da zincirleme trafik kazası! 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Seyrantepe mevki Edirne istikametinde seyreden Hayati B.'nin yönetimindeki hafif ticari araç, önündeki iki otomobille çarpıştı.

ARAÇLAR OTOYOLA SAVRULDU

Daha sonra sürücüsünün adı öğrenilemeyen başka bir ticari araç da Hayati B.’nin kullandığı hafif ticari araca çarptı. Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil de önünde kaza yapan araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar otoyola savruldu.

2 KİŞİ YARALANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Otoyol bir süre araç trafiğine kapatılırken, kazaya karışan 5 araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Otoyolda yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA

