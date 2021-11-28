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İstanbul'da zincirleme trafik kazası! 2 yaralı

28.11.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da zincirleme trafik kazası! 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Seyrantepe mevki Edirne istikametinde seyreden Hayati B.'nin yönetimindeki hafif ticari araç, önündeki iki otomobille çarpıştı.

ARAÇLAR OTOYOLA SAVRULDU

Daha sonra sürücüsünün adı öğrenilemeyen başka bir ticari araç da Hayati B.’nin kullandığı hafif ticari araca çarptı. Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil de önünde kaza yapan araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar otoyola savruldu.

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2 KİŞİ YARALANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Otoyol bir süre araç trafiğine kapatılırken, kazaya karışan 5 araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Otoyolda yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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