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Togg'dan yeni görüntüler: Bizi izlemeye devam edin

07.04.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da, ilk teslimatların sevkiyatları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin otomobilinin sosyal medya hesabından yeni görüntüler servis edildi.

Togg'dan yeni görüntüler: Bizi izlemeye devam edin

Türkiye'nin otomobili Togg'a sahip olacak ilk 20 bin kişi kura ile belli olmuştu. Teslimatlar da başladı. Geçtiğimiz pazartesi günü törenle ilk Togg, ilk başvuruyu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmişti.

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"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"

Gemlik'teki fabrikadan çıkan Togg T10X'ler TIR'lara yüklenip yeni sahiplerine gönderiliyor. Türkiye'nin otomobilinin sosyal medya hesabından yeni görüntüler servis edildi. Paylaşımda, "Togg Teknoloji Kampüsümüzden T10X sevkiyatları devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞLARIN BEĞENİSİNE SUNULDU

Togg'un T10X modeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu. Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X'i incelemek isteyenler, sabah saatlerinde Millet Kütüphanesi bahçesine geldi. Yerli ve milli aracı görenler, tasarımı ve konforuna yönelik beğenilerini dile getirdi.

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"TAM ANLAMIYLA GELECEĞE YÖNELİK"

Togg T10X'in tasarımını başarılı bulduğunu belirten Erencan Çavuş, aracın üretiminde emeği geçenlere teşekkür etti.
Arkadaşlarının da yerli ve milli aracı beğendiğini kaydeden Çavuş, "Yani herkes zaten memnun. Bundan memnuniyetsizlik duyan birinde de art niyet ararım ben. Görüşler ne kadar farklı olsa bile her insanın, Türkiye'nin başarısı bence bu. Güzel bir başarı, umarım devam eder." dedi.

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Çavuş, aracın elektrikli olmasına ilişkin de "Tam anlamıyla geleceğe yönelik. Yani ileriye birkaç adım atılmış. Yakıt tasarrufu açısından oldukça önemli. Çevre açısından da çok ekolojik olarak zaten had safhada önemli bir detay bu." diye konuştu.

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Arkadaşlarıyla birlikte aracı incelemek üzere gelen Kadir Yılmaz da "Çok güzel. Hayali bile çok güzel yani. 'Yapamazlar' dedikleri aracı devletimiz yaptı. Onurlandım, gerçekten güzel bir şey." ifadelerini kullandı.


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