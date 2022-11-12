Togg şarkısı akıllara kazınmıştı! Performansını yerli otomobilin etrafında döne döne sergiledi: "Lastiği ayağınıza basmasın, dü düüüüüüüt"

Yerli otomobil Togg dünyada da ses getirdi ancak Türkiye'de gördüğü ilgiyi hiçbir yerde görmedi. Vatandaşlar yerli otomobilinin fiyatının açıklanacağı günü iple çekerken akıllı cihaz için türküler, şarkılar yazılmaya başlandı.
Gümüşhaneli Aşık Kul Nuri, Togg henüz banttan inmeden önce türkü bestelemişti.
Togg için yazılan bestelere bir yenisi daha eklendi. O bestenin sahibi Togg ile buluşma fırsatına sahip oldu.
Togg aracının sergilendiği yerde şarkısını seslendiren kişi, jest ve mimikleriyle de ilgi çekici bir performans sergiledi.
O bestenin sözleri ise şu şekilde:
*TOGG otomobilimiz yerli ve milli
Direksiyonda dünya lideri
TOGG otomobilimiz yerli ve milli
Kuduran kıskanan her yerde belli
Yerli değil milli değil diyenler kendileri ne kadar yerli
Yerli değil milli değil diyenler kendileri ne kadar milli
Kıskananlar çatlasın
Togg otomobilimize baksın
Togg'un yolundan kaçın
Lastiği ayağınıza basmasın
Dü düüüüüüt düt