Togg şarkısı akıllara kazınmıştı! Performansını yerli otomobilin etrafında döne döne sergiledi: "Lastiği ayağınıza basmasın, dü düüüüüüüt"

Yerli otomobil Togg dünyada da ses getirdi ancak Türkiye'de gördüğü ilgiyi hiçbir yerde görmedi. Vatandaşlar yerli otomobilinin fiyatının açıklanacağı günü iple çekerken akıllı cihaz için türküler, şarkılar yazılmaya başlandı.

ARACIN ETRAFINDA DÖNEREK SESLENDİRDİ

Gümüşhaneli Aşık Kul Nuri, Togg henüz banttan inmeden önce türkü bestelemişti.

Togg için yazılan bestelere bir yenisi daha eklendi. O bestenin sahibi Togg ile buluşma fırsatına sahip oldu.

Togg aracının sergilendiği yerde şarkısını seslendiren kişi, jest ve mimikleriyle de ilgi çekici bir performans sergiledi.

"LASTİĞİ AYAĞINIZA BASMASIN, DÜ DÜÜÜÜÜÜT"

O bestenin sözleri ise şu şekilde:

*TOGG otomobilimiz yerli ve milli

Direksiyonda dünya lideri

TOGG otomobilimiz yerli ve milli

Kuduran kıskanan her yerde belli

Yerli değil milli değil diyenler kendileri ne kadar yerli

Yerli değil milli değil diyenler kendileri ne kadar milli

Kıskananlar çatlasın

Togg otomobilimize baksın

Togg'un yolundan kaçın

Lastiği ayağınıza basmasın

Dü düüüüüüt düt

