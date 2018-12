Tok olanı acıktırır! İstanbul'un en lezzetli 7 dönercisi

Bayramoğlu Döner - Beykoz



Odun ateşinde pişen özenle seçilmiş et, tandır fırında pişen lavaşla buluşuyor. Kavacık'ta hizmet veren Bayramoğlu Döner günün her saati, her günü açık ve ağzına kadar dolu. Bol yağlı et sevenler için en doğru adres olduğunu düşünüyoruz.

Adres: Rüzgarlı Bahçe Mh., Cumhuriyet Cad. Seyfi Baba Sok. No:2

Telefon:(0216) 413 0045

Kemerburgaz Kardeşler Lokantası - Eyüp



Domates ve biberle servis edilen et döner top 10 listesinin tartışmasız ilk 3'ünde yer alıyor. Dönerin yanında çok fazla garnitüre ihtiyaç duymuyorlar çünkü etlerinin lezzetine oldukça güveniyorlar. Lokantanın sütlacı da oldukça iddialı. Denemenizi tavsiye ediyoruz.

Adres: İstanbul Cad. 84/A, Eyüp/İstanbul - Avrupa

Telefon:(0212) 360 1385

Karadeniz Döner Asım Usta - Beşiktaş



Beşiktaş'ın simgesi haline gelen Karadeniz Döner, günün her saati açık kalamıyor ne yazık ki. Önünü hınca hınç dolduran kalabalık dönerin erken saatlerde bitmesine neden oluyor :) Size tavsiyemiz; geç saatlere kalmamanız yönünde. Döner isminden de anlaşılacağı gibi Karadeniz usulü, yağlı ve parçalı olacak şekilde hazırlanıyor. Kuzu- dana eti karışımından hazırlanan 100 kiloluk dönerin en güzel eşlikçisi ise tazecik ayranlar.