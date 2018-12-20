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Tok olanı acıktırır! İstanbul'un en lezzetli 7 dönercisi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.12.2018 12:17 | Son Güncelleme

Döner deyince hepimizin için akan sular durur öyle değil mi? Tok olanı acıktırır, aç olanın midesini kazır kokusu... Hele bir de en şahanesine denk geldiyseniz adeta bir lezzet şöleni yaşanır. Sizler için İstanbul'un en lezzetli döner adreslerini bir araya getirdik. Seçin, beğenin! Hafta sonunuzu bu keyifli yemekle değerlendirin :)

Tok olanı acıktırır! İstanbul'un en lezzetli 7 dönercisi

Bayramoğlu Döner - Beykoz

bayramoğlu döner
Odun ateşinde pişen özenle seçilmiş et, tandır fırında pişen lavaşla buluşuyor. Kavacık'ta hizmet veren Bayramoğlu Döner günün her saati, her günü açık ve ağzına kadar dolu. Bol yağlı et sevenler için en doğru adres olduğunu düşünüyoruz.

Adres: Rüzgarlı Bahçe Mh., Cumhuriyet Cad. Seyfi Baba Sok. No:2

Telefon:(0216) 413 0045

Kemerburgaz Kardeşler Lokantası - Eyüp

kardeşler
Domates ve biberle servis edilen et döner top 10 listesinin tartışmasız ilk 3'ünde yer alıyor. Dönerin yanında çok fazla garnitüre ihtiyaç duymuyorlar çünkü etlerinin lezzetine oldukça güveniyorlar. Lokantanın sütlacı da oldukça iddialı. Denemenizi tavsiye ediyoruz.

Adres: İstanbul Cad. 84/A, Eyüp/İstanbul - Avrupa

Telefon:(0212) 360 1385

Karadeniz Döner Asım Usta - Beşiktaş

karadeniz
Beşiktaş'ın simgesi haline gelen Karadeniz Döner, günün her saati açık kalamıyor ne yazık ki. Önünü hınca hınç dolduran kalabalık dönerin erken saatlerde bitmesine neden oluyor :) Size tavsiyemiz; geç saatlere kalmamanız yönünde. Döner isminden de anlaşılacağı gibi Karadeniz usulü, yağlı ve parçalı olacak şekilde hazırlanıyor. Kuzu- dana eti karışımından hazırlanan 100 kiloluk dönerin en güzel eşlikçisi ise tazecik ayranlar.

Adres: Sinanpaşa Mahallesi, Mumcu Bakkal Sokak, No 6, Beşiktaş, İstanbul

Telefon: 0212 2617693

Tatar Salim - Ataşehir

tatar salim
Et dönerin hakkını veren en önemli adreslerden biri de Tatar Salim. Vedat Milor, Tatar Salim'i İstanbul'daki dönerciler arasında birinci sıraya koyuyor. Koyun etinden hazırlanan döner odun ateşinde Kastamonu usulü pişiriliyor. Dönerin yanında gelen ayran, patates, sumaklı soğan da son derece kaliteli. Tatar Selim etini ağırlık olarak Biga ve Keşan bölgesinden temin ediyor. Özel olarak soslanan döner eti muhteşem bir lavaşla sarılıyor. Bu tat EF-SA-NE!

Adres: Atilla İlhan Cd. Efe Sk. No:2/1 Küçükbakkalköy / Ataşehir

Telefon: (216) 408 26 26

Sedef Döner - Fatih

sedef döner

Avrupa Yakası'nın en lezzetli dönercilerinden birindeyiz. Son derece tatlı bir mekan; naif, küçük ama lezzeti oldukça büyük! Uğramak isteyenler için;

Adres: Binbirdirek Mah. Divanyolu Cad. No:21/A Sultanahmet, Fatih, İstanbul
Tel: 02125162440

Abdülkadir - Bakırköy

abdülkadir

İstanbul'da Kastamonu mutfağının en doğru adreslerinden biridir. Kastamonu mutfağının özel lezzetlerini tadabilir, bir de yöreye has et döneri burada tadabilirsiniz. Kömür ateşinde usul usul pişen parçalı döner midenize bayram yaşatacak, bizden söylemesi!

Adres: İstanbul Cd No:30, 34720

Telefon:(0212) 543 4936

Berdan Odun Döneri - Gazi Mahallesi

berdan döner
Odun ateşinde yavaş yavaş pişen döner, yağsız et sevenler için oldukça ideal diyebiliriz. Üstelik fiyatlar da son derece uygun. Eğer benim gibi yağlı et seviyorsanız tadı biraz kuru gelebilir ancak odun ateşinin ete geçirdiği o lezzeti denemeye değer.

Adres: 75. Yıl, 34260 Sultangazi/İstanbul

Telefon: : (0212) 536 97 37

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