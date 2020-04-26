Tolga Karel: 12 kişinin cesedini taşıdım

Uzun süredir Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel tüyleri diken diken eden bir açıklama yaptı.

Kanal D’de yayınlanan magazin programına telefonla bağlanan eski oyuncu Tolga Karel, şaşırtan açıklamalarda bulundu. '2. Sayfa'ya konuşan eski oyuncu, Türkiye'yi ve burada geçirdiği günlerini özlediğini söylerken; ABD'de yaşamanın çok zor olduğunu dile getirdi. Bir böbrek filmi için kendisinden oldukça fahiş bir fiyat talep edildiğini anlattı.

Karel; New York’a gittiğinde TIR’ının soğutmalı dorsesinde 12 ceset taşıması için teklif geldiğini ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin cesedini bir morga taşıdığını söyledi.

