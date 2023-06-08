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Tolga Karel Özgür Demirtaş'ı paylaştı! "Doğru referansı göstermediği için..."

08.06.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ülke gündeminden kopmuyor. Özgür Demirtaş'ın ekonomi yorumunu paylaşan eski oyuncu bakın ne dedi.

Tolga Karel Özgür Demirtaş'ı paylaştı! "Doğru referansı göstermediği için..."

Yıllar önce Türkiye'yi terk ederek yurtdışına yerleşen oyuncu Tolga Karel, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne dair açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Karel, sonuçlara ilişkin "Olmasını beklediğim oldu. Bu günden sonra daha çok çalışacağız. Yeni Türkiye ile dünya yeniden tanışacak" demişti.

Karel şimdi ise Özgür Demirtaş paylaşımıyla dikkat çekti. "İşsizlik ve büyük pahalılık geliyor… ve ben çok ÜZGÜNÜM. Yüzlerce uzman çok uyardı, çok konuştu. Yapmayın dedik, etmeyin dedik. Bu yol yanlış dedik. Ülkenin bu durumda olmasına çok üzgünüm. Olan yine garibana olacak" diyen Demirtaş'ı eleştiren Tolga Karel şunları yazdı:

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Ekran Alıntısı

"Demirtaş'ı severim fikirleri bakış açışını takip ederim fakat karşılaştırmalı ekonomi yazmadığı ve doğru referansı göstermediği için sanki her şeyi en kötü Türkiye yapıyormuş gibi görünüyor. Arkadaşlar bugün Amerika da Avrupa da sıkıntıda sorun sistemin kendisi sistemin ne yazık ki..."

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Tolga Karel Özgür Demirtaş Oyuncu

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