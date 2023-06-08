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Müstehcen sahneleri tepki çekmişti... Johnny Depp kızının The Idol'daki sahneleri için bakın ne dedi

08.06.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp’in kendisi gibi oyuncu olan kızı Lily-Rose Depp, şarkıcı The Weeknd ile başrollerini paylaştığı The Idol dizisindeki müstehcen sahneleri nedeniyle günlerdir gündemde. Günlerdir 'işkence pornosu' eleştirileri alan diziye bir destek Johnny Depp'den geldi. Tepki çeken genç oyuncuya babası desteğini gösterdi.

Müstehcen sahneleri tepki çekmişti... Johnny Depp kızının The Idol'daki sahneleri için bakın ne dedi

ABD’li ünlü oyuncu Johnny Depp ve Fransız şarkıcı Vanessa Paradis’in kızı Lily-Rose Depp, şu sıralar HBO imzalı The Idol dizisiyle gündemde. Dizide yer alan cesur sahnelerle dikkat çeken oyuncu bir süre daha adından söz ettirecek gibi...

Dizi, müstehcenliğin, cinselliğin altı çizilerek ön plana çıkarılması nedeniyle eleştirildi. Bir başka eleştiri konusu da öykü anlatımında baskın hale gelen çıplaklıktı.

Genç yıldızın babası Johnny Depp ise 24 yaşındaki kızının yeni dizisiyle ilgili yapılan eleştirilere kayıtsız kalmadı. Daily Mail'e konuşan Johnny Depp'e yakın kaynaklar, oyuncunun kızıyla gurur duyduğunu belirtti.

Ekran Alıntısı

Depp'in "Eğer bu kadar dikkat çekmeyi başardıysa bir şeyleri doğru yapıyor demektir" dediği biliniyor.

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THE IDOL KONUSU

Şarkıcı The Weeknd ve Lily-Rose Depp'in başrolde olduğu dizi, son turnesinin iptal edilmesinin ardından ülkenin en seksi pop yıldızı olma unvanını geri almaya çalışan Jocelyn adlı genç bir şarkıcının öyküsünü konu alıyor.

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