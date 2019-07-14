MAGAZİN

Tolga Sarıtaş ilk kez paylaştı...

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2019 09:05 | Son Güncelleme

Oyuncu Tolga Sarıtaş adının birliktelik iddialarına karıştığı Zeynep Mayruk ile olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak aşkını ilan etti.

Tolga Sarıtaş ilk kez paylaştı...

Tolga Sarıtaş’ın İzmirli moda tasarımcı Zeynep Mayruk'la olan aşkını itiraf etti!

Geçtiğimiz günlerde vatani görevini yerine getirip tezkere olan ünlü oyuncu Tolga Sarıştaş kural bozdu.

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İlk kez sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu aşkını gözler önüne serdi.

28 yaşındaki oyuncu daha önce Levent’teki bir mekana götürdüğü sevgilisinin görüntülenmemesi için her yolu denemiş, gecenin sonunda çiftin bindiği otomobilin sürücüsü objektiflerden kaçarken kırmızı ışıklarda geçiş yapmıştı.


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