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Tolgahan Sayışman kendini 3 milyon TL'lik araçla ödüllendirdi

01.09.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnşaat işine giren oyuncu Tolgaha Sayışman'ın işleri yolunda gidiyor. Ünlü oyuncu iyi giden işlerinden sonra kendini ödüllendirdi. Tolgahan Sayışman'ın 3 milyon TL değerinde 2022 model BMW 5.20 otomobili sosyal medyada gündem oldu.

Tolgahan Sayışman kendini 3 milyon TL'lik araçla ödüllendirdi

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, inşaat işine girişmişti. Hem oyuncu hem yapımcı olan Tolgahan Sayışman'ın Fethiye’de 7 villalık inşaat işi pek yolunda gidiyor.

Bir süre önce yapımcılık işine de soyunan Sayışman'ın "Alina Villages in Kızıltepe" adıyla şimdiden satışa çıkan villalar sayesinde 100 milyon TL'lik kazancı olacağı söyleniyordu.

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İşleri yolunda giden Tolgahan Sayışman’ın kendini ödüllendirdi. Ayaklıgazete'nin iddiasına göre oyuncu, 3 milyon TL değerinde 2022 model BMW 5.20 otomobil aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tolgahan Sayışman Oyuncu
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