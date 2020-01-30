Tom Hanks filmleri: En yeniden en iyisine!

Tom Hanks filmleri ile dünya çapında başarısını kanıtlamış aktörlerden biridir. 2 Oscar ödüllü aktör, dram filmlerinin ve zor rollerin adamı olarak tanınır. Başarılı performanslarıyla hafızalara kazınan aktör, 5 projede usta yönetmen Steven Spielberg ile çalıştı. Son filmi Mahallede Güzel Bir Gün (A Beautiful Day in the Neighborhood) ile yeniden En İyi Erkek Oyuncu dalında hem Oscar hem de Altın Küre’ye aday olarak gösterilen Hanks’e Golden Globe’da Cecil B. DeMille Ödülü takdim edildi. İşte geçmişten günümüze en iyi Tom Hanks filmleri… Büyük (Big) 1988 – IMDb Puanı: 7,3 Tom Hanks’a ilk Oscar adaylığını getiren Büyük (Big) filminin yönetmen koltuğunda Penny Marshall oturuyor. Lunaparktaki dilek makinesine artık büyümek istediğini söyleyen ve bir anda dileği gerçekleşerek büyüyen Josh’un hikayesini anlatan fantastik dramada, Hanks performansıyla eleştirmenlerden tam not aldı.

Şenlik Ateşi (The Bonfire of the Vanities) 1990 – IMDb Puanı: 5,6

1990 yapımı Brian De Palma yönetmenliğindeki film, oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Melanie Griffith, Tom Hanks, Bruce Willis, Morgan Freeman ve Kirsten Dunst'ın oynadığı filmde Hanks’i milyarder işadamı rolünde izliyoruz. The Bonfire of The Vanities, hayatı yaptığı bir kazayla değişen New York’lu bir bankacının yaşadıklarını konu alıyor.

Philadelphia (1993) IMDb Puanı: 7,7 Tom Hanks filmleri içinde aktör için en anlamlı olanlardan biri olsa gerek çünkü Hnaks’a ilk Oscar ödülünü kazandırmıştır. AIDS salgınını konu alan bir dram filmi olan Philadelphia dönemi için de önemli bir mesaja sahiğptir. AIDS virüsü taşıdığı fark edildikten sonra işinden olan eşcinsel bir avukatı canlandıran Tom Hanks’e, başarılı aktör Denzel Washington eşlik ediyor. Ayrıca Antonio Banderas, Jason Robards, ve Mary Steenburgen gibi isimlerin yer aldığı Philadelphia, mesajını temelde aşk ve ayrımcılık üzerinden ileten en önemli eşcinsel filmlerden biri olarak kabul edilir. Forrest Gump (1994) IMDb Puanı: 8,8 Tom Hanks adını tüm dünyaya duyuran film olan Forrest Gump, sadece Tom Hanks filmleri içinde değil sinema tarihinin de klasiklerinden biri olarak kabul edilir. Başta ülkemiz olmak üzere birçok ülkeyi otizmle tanıştıran film olan Forrest Gump, Winston Groom’un aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlandı. Akademi Ödüllerinde en iyi görüntü, Robert Zemeckis en iyi yönetmen, Tom Hanks en iyi aktör, en iyi uyarlanmış senaryo ve en iyi film efektleri dallarında ödül aldı. Tom Hanks, bu filmle birlikte ikinci Oscar ödülünü kazanmış oldu.

Apollo 13 (1995) IMDb Puanı: 7,6 1970'teki başarısız olan Ay görevini konu alan film, Lost Moon adlı kitaptan filme uyarlandı. Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise, Ed Harris ve Kathleen Quinlan gibi yıldızların rol aldığı filmin yönetmenliğini Ron Howard üstlendi. Amerikan tarihinin en büyük krizlerinden biri olarak anılan Apollo 13 projesini anlatan filmde Hanks, NASA astronotu Jim Lovell’ı canlandırıyor. Er Ryan'ı Kurtarmak (Saving Private Ryan) 1998 - IMDb Puanı: 8,6 Sinemanın usta ismi Steven Spielberg’ün yönetmenliğindeki savaş destanı Er Ryan'ı Kurtarmak, vizyona girdiği yıl dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Senaryosunu Robert Rodat'ın yazdığı filmin başrollerini Tom Hanks, Edward Burns, Tom Sizemore, Jeremy Davies, Vin Diesel, Adam Goldberg, Barry Pepper, Giovanni Ribisi ve Matt Damon'dan oluşan bir yıldızlar topluluğu paylaştı. İkinci Dünya Savaşı konusu film, ilk bakışta aksiyon filmi görünse de aslında insani bir öyküyü anlatmakta. 750’den fazla gerçek askerin rol aldığı film, savaşa yolladığı 4 oğlundan üçünün ölüm haberiyle sarsılan bir anneyle başlıyor. Normandiya çıkarmasının yapıldığı gün, 8 kişilik askeri tim James Francis Ryan isimli askeri bulmaya doğru yola koyulur.

Mesajınız Var (You've Got Mail) 1998 – IMDb Puanı: 6,6 Peş peşe büyük bütçeli filmlerde, zorlu rollerin altından kalkan Tom Hanks, 1998 yılında bir romantik komediyle hayranlarının karşısına çıktı. Meg Ryan’la başrolü paylaşan Hanks, filmde daktilo kullanan bir yazarı canlandırır. Sanal dünyada kurulan ilişkiler üzerine yapılmış ilk filmlerden biri olan Mesajınız Var’ın yönetmen koltuğunda Nora Ephron oturuyor. Yeşil Yol (The Green Mile) 1999 – IMDb Puanı: 8,6 Esaretin Bedeli ile hafızalara kazınan yönetmen Frank Darabont, ikinci filmiyle de 2000’li yılların başına damga vurdu. Tom Hanks’in hapishane gardiyanını canlandırdığı film hala popülerliğini koruyor. İzleyicileri gözyaşlarına boğan yapımda Hanks’e, Michael Clarke Duncan, David Morse, Bonnie Hunt ve Sam Rockwell gibi isimler eşlik ediyor. Film, Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlandı. İki küçük kızı öldürmekten idama mahkûm edilen John Coffey, bazı doğaüstü güçlere sahiptir. Hapishanenin infaz odası başgardiyanı Paul Edgecomb'un ona gerçekten suçlu olup olmadığını sorması ile birlikte aralarında bir diyalog başlar. Yeni Hayat (Cast Away) 2000 – IMDb Puanı: 7,8 Tom Hanks’in en iyi filmlerinden biri olarak gösterilen Yeni Hayat, aktöre bir kez daha En İyi Oyuncu dalında Oscar ödülü adaylığı getirdi. Robert Zemeckis yönetmenliğindeki filmde ayrıca, Helen Hunt, Nick Searcy ve Chris Noth gibi isimler yer alıyor. İşi gereği sürekli seyahat halinde olan Chuck'un içinde bulunduğu uçak bilinmeyen bir sebeple düşer. Uyandığında kendini ıssız bir adada tek başına bulur. Modern dünyanın nimetleriyle yaşamını sürdürmüş olan çaresiz adam bu adada ne kadar ayakta kalabilecektir?

Sıkıysa Yakala (Catch Me If You Can) 2002 - IMDb Puanı: 8,1 Frank Abagnale Jr.'ın gerçek hayat hikâyesinden esinlenerek çekilen film, Steven Spielberg imzası taşıyor. Tom Hanks’in tecrübeli FBI ajanı Carl Hanratty’i canlandırdığı filmde, dönemin genç aktörü Leonardo DiCaprio eşlik etti. Sadece 52 gün içinde 147 farklı mekanda çekim yapıldı. Sıkısıysa Yakala, FBI’ın “En Çok Arananlar” listesindeki en genç dolandırıcı unvanını elinde tutan Frank W. Abagnale’in gerçek öyküsü anlatılıyor. The Terminal (2004) IMDb Puanı: 7,3 1988'den 2006'ya kadar tam 18 yıl Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşayan Mehran Karimi Nasseri'den esinlenilerek çekilen politik-komedinin yönetmenliğini Steven Spielberg üstleniyor. Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci üçlüsünü bir araya getiren film; ülkesindeki ani bir siyasal gelişme sonucu sınırlar değişmiş ve ülkesi haritadan silinmiştir. Bunun sonucunda ise pasaportu ve kimliği geçersiz hale gelmiştir... Artık dilini bile bilmediği bir ülkenin havalimanında bürokratik engellerin aşılmasını beklemekten başka çaresi yoktur! Bulut Atlası (Cloud Atlas) 2012 – IMDb Puanı: 7,4 Matrix efsanesini başlatan Lana ve Andy Wachowski kardeşlerin Alman yönetmen Tom Tykwer ile ortaklaşa senaryosunu yazıp yönettikleri film, farklı tarihsel zamanlarda yaşayan insanların hikayelerini konu alıyor. Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda Tom Hanks, Halle Berry, Hugh Grant, Hugo Weaving, Jim Sturgess, Ben Whishaw, James D'Arcy, Doona Bae ve Susan Sarandon gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Kaptan Phillips (Captain Phillips) 2013 – IMDb Puanı: 7,8 Paul Greengrass'in yönetmenliğini üstlendiği 'Captain Phillips'in başrollerinde Tom Hanks, Catherine Keener ve Michael Chernus bulunuyor. Film, Amerikan bandralı yük gemisi Maersk Alabama’nın 2009 yılında Somalili korsanlar tarafından kaçırılmasını konu alıyor. Casuslar Köprüsü (Bridge of Spies) 2015 – IMDb Puanı: 7,6 Saving Private Ryan, Catch Me If You Can ve The Terminal filminden sonra dördüncü kez Tom Hanks ile Steven Spielberg ikilisini bir araya getiren film, yine gerçek bir öyküye dayanıyor. Film, bir sigorta avukatının bir anda Soğuk Savaşın ve Sovyetler tarafından ele geçirilen Amerikalı U-2 pilotunun değişimi için olacak pazarlığın içinde kendini bulmasını konu alıyor. Sully (2016) IMDb Puanı: 7,4 Oscar ödüllü yönetmen Clint Eastwood imzalı Sully, Sulenberger ve Jeffrey Zaslow'un "Highest Duty" adlı kitabından uyarlandı. İçinde 155 yolcu bulunan uçağın arızalanmasıyla imkansızı başaran pilot Chesley Sullenberger, her şeye rağmen uçağını Hudson Nehri’ne indirebilmiştir. Kahraman ilan edilen pilot, bazı yetkililer tarafından açılan soruşturma nedeniyle itibarını ve işini kaybetme tehlikesi ile yüz yüze gelecektir.