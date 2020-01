Tom Hanks filmleri: En yeniden en iyisine!

Tom Hanks filmleri ile dünya çapında başarısını kanıtlamış aktörlerden biridir. 2 Oscar ödüllü aktör, dram filmlerinin ve zor rollerin adamı olarak tanınır. Başarılı performanslarıyla hafızalara kazınan aktör, 5 projede usta yönetmen Steven Spielberg ile çalıştı.

Son filmi Mahallede Güzel Bir Gün (A Beautiful Day in the Neighborhood) ile yeniden En İyi Erkek Oyuncu dalında hem Oscar hem de Altın Küre’ye aday olarak gösterilen Hanks’e Golden Globe’da Cecil B. DeMille Ödülü takdim edildi.

İşte geçmişten günümüze en iyi Tom Hanks filmleri…

Büyük (Big) 1988 – IMDb Puanı: 7,3

Tom Hanks’a ilk Oscar adaylığını getiren Büyük (Big) filminin yönetmen koltuğunda Penny Marshall oturuyor. Lunaparktaki dilek makinesine artık büyümek istediğini söyleyen ve bir anda dileği gerçekleşerek büyüyen Josh’un hikayesini anlatan fantastik dramada, Hanks performansıyla eleştirmenlerden tam not aldı.

Şenlik Ateşi (The Bonfire of the Vanities) 1990 – IMDb Puanı: 5,6

1990 yapımı Brian De Palma yönetmenliğindeki film, oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Melanie Griffith, Tom Hanks, Bruce Willis, Morgan Freeman ve Kirsten Dunst'ın oynadığı filmde Hanks’i milyarder işadamı rolünde izliyoruz. The Bonfire of The Vanities, hayatı yaptığı bir kazayla değişen New York’lu bir bankacının yaşadıklarını konu alıyor.