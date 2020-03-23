Tom Hanks'ten yeni mesaj

Eşi Rita Wilson’la birlikte koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Tom Hanks, durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirmeye devam ediyor.

Avustralya’da hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen 63 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, eşiyle birlikte kiraladıkları evde kendilerini karantina altında tutuyor.

Hanks, Instagram'dan, “Selam millet. İlk belirtilerimizin üzerinden iki hafta geçti ve daha iyi hissediyoruz. Bir yerde korunaklı şekilde kalmak işe yarıyor: Başkasına bulaştırmıyorsunuz. Başkasından size bulaşmıyor. Sağduyu, değil mi?” ifadelerini kullandı.

Ünlü aktör ayrıca, bu dönemde bazı konfor alanlarından vazgeçmek gerektiğini de belirterek “Bu da geçecek. Bunu çözebiliriz” mesajı verdi.

