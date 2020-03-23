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Tom Hanks'ten yeni mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 15:46 | Son Güncelleme

Eşi Rita Wilson'la birlikte koronavirüs tedavisi gören ünlü aktör Tom Hanks, son durumu hakkında bilgilendirme yaptı. İlk belirtilerin ardından iki hafta geçtiğini söyleyen Hanks, "Daha iyiyiz" diyerek, "Bu da geçecek" mesajı verdi.

Tom Hanks'ten yeni mesaj

Eşi Rita Wilson’la birlikte koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Tom Hanks, durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirmeye devam ediyor.

Ünlü Aktör Tom Hanks ve eşi

Avustralya’da hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen 63 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, eşiyle birlikte kiraladıkları evde kendilerini karantina altında tutuyor.

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Hanks, Instagram'dan, “Selam millet. İlk belirtilerimizin üzerinden iki hafta geçti ve daha iyi hissediyoruz. Bir yerde korunaklı şekilde kalmak işe yarıyor: Başkasına bulaştırmıyorsunuz. Başkasından size bulaşmıyor. Sağduyu, değil mi?” ifadelerini kullandı.

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Ünlü aktör ayrıca, bu dönemde bazı konfor alanlarından vazgeçmek gerektiğini de belirterek “Bu da geçecek. Bunu çözebiliriz” mesajı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
tom hanks, koronavirüs,

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