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Tom Holland: Ağlayacak bir omzun olması lütuf...

10.12.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tom Holland şöhretle başa çıkmasına sevgilisi Zendaya'nın yardım ettiğini söyledi. Hollywood yıldızı "Ağlayacak bir omzun olması büyük lütuf" dedi.

Tom Holland: Ağlayacak bir omzun olması lütuf...

Örümcek Adam (Spider-Man) serisinin yıldızları Tom Holland ve Zendaya arasında gerçek olan set aşkı Marvel'in rahatsızlığına rağmen devam ediyor.

Örümcek Adam (Spider-Man) serisinin yıldızları Tom Holland ve Zendaya arasında gerçek olan set aşkı Marvel'in rahatsızlığına rağmen devam ediyor.

Marvel sinematik evrenindeki Spider Man (Örümcek Adam) rolüyle ünlenen Holland, şöhretle başa çıkmasına sevgilisi Zendaya'nın yardım ettiğini açıkladı.

Holland açıklamasında "Ağlayacak bir omzun olması büyük lütuf" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Zendaya
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