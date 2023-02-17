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Toplu mezara dönen Ebrar Sitesi için korkunç iddia! 1999 depreminden sonra yasaklanmıştı, 24 yıl sonra aynı ölümcül ihmal...

17.02.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremin acı simgelerinden biri haline gelen Ebrar Sitesi, yüzlerce kişiye mezar oldu. Neredeyse sağlam bloğu kalmayan sitenin enkazında bulunanlar ise 24 yıl sonra yine kahretti. İddiaya göre 1999 depremi sonrası kullanımı yasaklanan nervürsüz demirlerin, Ebrar Sitesi'nin inşaatında kullanıldığı tespit edildi. O ihmal yüzlerce canının yitip gitmesine neden oldu.

Toplu mezara dönen Ebrar Sitesi için korkunç iddia! 1999 depreminden sonra yasaklanmıştı, 24 yıl sonra aynı ölümcül ihmal...

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremin ardından seferber oldu. Bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına geçilirken, 11. günde bir yandan da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ilk gününden bu yana çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü Ebrar Sitesi'nde ise 12. günde de mucize aranırken, yüzlerce kişinin öldüğü siteyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

YILLAR SONRA AYNI ÖLÜMCÜL İHMAL

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Kahramanmaraş'ta depremin acı simgelerinden haline gelen Ebrar Sitesi'nde iddiaya göre nervürsüz demir kullanıldı. Kanal D'nin haberine göre; 1999'daki büyük depremde pek çok yapının yıkımına neden olduğu tespit edilen ve 2000 yılında kullanımı yasaklanan nervürsüz demire enkaz alanında ulaşıldı.

ÇOĞU ENKAZDA NERVÜRSÜZ DEMİR

İnşaatın yarısında nervürlü demir kullanan müteahhidlerin maliyeti düşürmek için yarısında da nervürsüz demir kullandığı tespit edildi.

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ÜZERİNDEKİ TIRTIKLAR HAYAT KURTARIYOR

Üzerindeki tırtıklar sayesinde dökülen betonu tutarak taşıyıcı kolonların zarar görmesini engelleyen nervürlü demirlerin, pek çok yapıda da kullanılmadığı görüldü.

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EBRAR SİTESİ'NİN MÜTEAHHİTLERİNDEN BİRİ TUTUKLANDI

Öte yandan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden olduğu belirtilen A.D. ile yıkılan bir başka binanın müteahhidi R.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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Kahramanmaraş merkezinde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında dün de 3 kişi tutuklanmıştı.

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