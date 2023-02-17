Toplu mezara dönen Ebrar Sitesi için korkunç iddia! 1999 depreminden sonra yasaklanmıştı, 24 yıl sonra aynı ölümcül ihmal...

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremin ardından seferber oldu. Bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına geçilirken, 11. günde bir yandan da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ilk gününden bu yana çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü Ebrar Sitesi'nde ise 12. günde de mucize aranırken, yüzlerce kişinin öldüğü siteyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

YILLAR SONRA AYNI ÖLÜMCÜL İHMAL

Kahramanmaraş'ta depremin acı simgelerinden haline gelen Ebrar Sitesi'nde iddiaya göre nervürsüz demir kullanıldı. Kanal D'nin haberine göre; 1999'daki büyük depremde pek çok yapının yıkımına neden olduğu tespit edilen ve 2000 yılında kullanımı yasaklanan nervürsüz demire enkaz alanında ulaşıldı.

ÇOĞU ENKAZDA NERVÜRSÜZ DEMİR

İnşaatın yarısında nervürlü demir kullanan müteahhidlerin maliyeti düşürmek için yarısında da nervürsüz demir kullandığı tespit edildi.

ÜZERİNDEKİ TIRTIKLAR HAYAT KURTARIYOR

Üzerindeki tırtıklar sayesinde dökülen betonu tutarak taşıyıcı kolonların zarar görmesini engelleyen nervürlü demirlerin, pek çok yapıda da kullanılmadığı görüldü.

EBRAR SİTESİ'NİN MÜTEAHHİTLERİNDEN BİRİ TUTUKLANDI

Öte yandan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden olduğu belirtilen A.D. ile yıkılan bir başka binanın müteahhidi R.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezinde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında dün de 3 kişi tutuklanmıştı.



