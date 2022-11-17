Toplum eş anlamlısı nedir? Toplumun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Toplum sözcüğü Türkçe kökenli bir kelimedir ve Türkçenin yeni döneminde türetilmiş bir kelimedir. Mecmu anlamına gelen "toplu" kelimesine "+lm" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Toplum sözcüğü cümle içerisinde isim hâliyle kullanılmaktadır. Toplum sözcüğünün manaları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

(İsim) Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşamlarını sürdüren insan topluluğu, cemiyet

(İsim) Topluluk

Ayrıca toplum sözcüğünden oluşan “toplum dışlama, toplum polisi, kapalı toplum, açık toplum, toplum bilimi, bilgi toplumu, toplum dışı, toplumlar arası, toplum merkezci, sivil toplum, ilkel toplum” gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır.

Toplum kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Anlamdaş sözcükler bazen tek başına bazense cümle içerisinde kullanılabilmektedir. Bu sözcükler cümle içerisinde kullanıldığında o cümlede herhangi bir anlam kaymasına sebep olmaz. Toplum eş anlamlısı olan birden fazla sözcük mevcuttur. Bu sözcükler cümle içerisinde toplum kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Toplum kelimesinin hem kendisi hem de eş anlamlıları gerek konuşmalarda gerekse yazışmalarda birçok kişi tarafından tercih edilmektedir.

Toplumun eş anlamlısı olan sözcüklerden biri "cemiyet" kelimesidir. Cemiyet kelimesi toplum kelimesi yerine çok sık tercih edilmektedir. Toplum eş anlamlısı olan kelimeler:

Cemiyet

Topluluk

Sosyete

Maşer

Yukarıda yer alan sözcükler, toplum sözcüğü yerine kullanılabilmektedir.

Toplumun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde kullanıldığında asıl sözcüğün yerini tutabilmektedir. Toplum kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler: