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  4. Torununun erkek arkadaşıyla tanışan babaannenin tepkileri sosyal medyada çok beğenildi! "Babama söyleme tamam mı?"

Torununun erkek arkadaşıyla tanışan babaannenin tepkileri sosyal medyada çok beğenildi! "Babama söyleme tamam mı?"

07.02.2025 11:11
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.02.2025 11:11
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Sosyal medyada erkek arkadaşıyla babaannesini tanıştıran bir kızın paylaşımı kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Babaannesinin erkek arkadaşıyla sohbet ettiği anları paylaşan genç kız, "Babama söyleme tamam mı?" diye sorunca kullanıcıları gülümsetti.

'ilaydakirik' isimli sosyal medya kullanıcısı erkek arkadaşını babaannesiyle tanıştırdığı anları sosyal medyadan paylaştı. Babaannenin verdiği tavsiyeler ve torunun sevgilisiyle yaptığı sohbet beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o anların yüreklerini sımsıcak yaptığını söyleyerek beğeni yağmuruna tuttu.

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Genç kız gönderisini 'Nenem erkek arkadaşımla tanışıyor' notuyla paylaştı. Babaanne torunu ve sevgilisine tavsiyelerde bulunarak, "Birlik oldun mu dağı aşarsın. Yavan ekmek de olsa duvarın dibinde yeseniz size kaymak gelir" dedi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Oyy pamuk gibi oldum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ağlattın beni. Nasıl güzel kalpli bir kadınsın sen" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Bayılacağım videonun tatlılığından" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya ilişkiler
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