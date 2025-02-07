Torununun erkek arkadaşıyla tanışan babaannenin tepkileri sosyal medyada çok beğenildi! "Babama söyleme tamam mı?"

'ilaydakirik' isimli sosyal medya kullanıcısı erkek arkadaşını babaannesiyle tanıştırdığı anları sosyal medyadan paylaştı. Babaannenin verdiği tavsiyeler ve torunun sevgilisiyle yaptığı sohbet beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o anların yüreklerini sımsıcak yaptığını söyleyerek beğeni yağmuruna tuttu.

Genç kız gönderisini 'Nenem erkek arkadaşımla tanışıyor' notuyla paylaştı. Babaanne torunu ve sevgilisine tavsiyelerde bulunarak, "Birlik oldun mu dağı aşarsın. Yavan ekmek de olsa duvarın dibinde yeseniz size kaymak gelir" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Oyy pamuk gibi oldum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ağlattın beni. Nasıl güzel kalpli bir kadınsın sen" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Bayılacağım videonun tatlılığından" yorumunu yaptı.