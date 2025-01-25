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  4. Su parkında kabus dolu anlar! Anne telefonla konuşurken 3 yaşındaki çocuğu boğularak hayatını kaybetti: "1 saatten fazla telefonla konuştu"

Su parkında kabus dolu anlar! Anne telefonla konuşurken 3 yaşındaki çocuğu boğularak hayatını kaybetti: "1 saatten fazla telefonla konuştu"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.01.2025 13:13
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35 yaşındaki Jessica Weaver, 3 yaşındaki oğlu Anthony'nin El Paso'daki Camp Cohen Su Parkı'nın içindeki havuzda hareketsiz bulunmasının ardından 22 Eylül 2023'te ilk olarak çocuğa zarar verme suçundan tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken yeni detaylar ortaya çıktı. Görgü tanıkları annenin 1 saat boyunca havuzun dışında cep telefonuyla konuştuğunu ve çocuğuna dikkat etmediğini söyledi.

Su parkında kabus dolu anlar! Anne telefonla konuşurken 3 yaşındaki çocuğu boğularak hayatını kaybetti: "1 saatten fazla telefonla konuştu"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki bir su parkında korkunç bir olay yaşandı. 3 yaşındaki Anthony isimli küçük çocuk annesiyle birlikte gittiği su parkında hayatını kaybetti. 35 yaşındaki anne Jessica Weaver, oğlunun havuzda bilincini kaybetmiş halde bulunmasının ardından çocuğa zarar verme suçundan tutuklandı. Anne, birkaç saat sonra 80.000 sterlin (3.563.305,60 TL) kefaletle serbest bırakıldı.

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KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

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Polis, boğulma sırasında annenin telefonuyla tek başına olduğunu, hiçbir şeye bakmadığını veya dikkat etmediğini iddia etti. Birkaç görgü tanığı da olay saatlerinde Weaver'e çok benzeyen bir kadının havuzun dışında telefonla konuştuğunu iddia etti. Polise göre, Weaver'ın Anthony'ye can yeleği vermediği, onunla birlikte suda bulunmadığı, su parkının kurallarına uymadığı, Anthony'yi görüş alanında tutmadığı için suçlandı. Anne ise oğlunun ölümünden cankurtaranları sorumlu tutarak bir hukuk davası açtı. Davanın hala devam ettiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika havuz
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