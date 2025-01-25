Su parkında kabus dolu anlar! Anne telefonla konuşurken 3 yaşındaki çocuğu boğularak hayatını kaybetti: "1 saatten fazla telefonla konuştu"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki bir su parkında korkunç bir olay yaşandı. 3 yaşındaki Anthony isimli küçük çocuk annesiyle birlikte gittiği su parkında hayatını kaybetti. 35 yaşındaki anne Jessica Weaver, oğlunun havuzda bilincini kaybetmiş halde bulunmasının ardından çocuğa zarar verme suçundan tutuklandı. Anne, birkaç saat sonra 80.000 sterlin (3.563.305,60 TL) kefaletle serbest bırakıldı.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Polis, boğulma sırasında annenin telefonuyla tek başına olduğunu, hiçbir şeye bakmadığını veya dikkat etmediğini iddia etti. Birkaç görgü tanığı da olay saatlerinde Weaver'e çok benzeyen bir kadının havuzun dışında telefonla konuştuğunu iddia etti. Polise göre, Weaver'ın Anthony'ye can yeleği vermediği, onunla birlikte suda bulunmadığı, su parkının kurallarına uymadığı, Anthony'yi görüş alanında tutmadığı için suçlandı. Anne ise oğlunun ölümünden cankurtaranları sorumlu tutarak bir hukuk davası açtı. Davanın hala devam ettiği ifade edildi.