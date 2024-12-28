Kurye eve teslimat yapamadı! Ürünü almak için 6 kat merdiven inip çıktı: Fenalaşan adam hayatını kaybetti

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Chongqing şehrinde 80 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam eski bir apartmanın 6. katındaki küçük bir dairede karısıyla birlikte yaşıyordu. Sosyal konut olduğu ve onlarca yıl önce inşa edildiği için bu binada asansör bulunmuyordu. Karısı alışverişten döndüğünde 80 yaşındaki kocasını merdivenlerde yığılmış halde buldu. Adamın yanında eşyaları dağılmış durumdaydı. Kadın hemen bir ambulans çağırdı ve hastaneye gittiklerinde kocasının felç geçirerek hayatını kaybettiğini öğrendi.

TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA KALDI

80 yaşındaki ismi açıklanmayan adamın karısı apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde eşinin ölüm anlarına saniye saniye şahit oldu. Kuryeden bir teslimat çağrısı alan 80 yaşındaki adamın evinden 6 kat aşağıya indiği ve 11 kilogram ağırlığındaki paketi kucaklayarak merdivenleri geri çıkmaya çalıştığı görüldü.

Aile, adamın ölüm nedeninin nakliyecinin eve teslimat yükümlülüğünü yerine getirmemesi olduğuna inanıyor. Sonunda yaşlı adamın ailesi, kurye şirketinden olaydan dolayı kamuoyu önünde özür dilemesini istedi. Göndericinin zihinsel kayıp ve cenaze masrafları için 500.000 yuan (yaklaşık 2 milyon 407 bin TL) tazminat ödemesi gerekiyor.