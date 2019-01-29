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Tosic, Jovana Djordjevic’e mesajlar atmış!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.01.2019 10:49 | Son Güncelleme

Sırp futbolcu Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa’nın başrolündeki ihanet skandalına bir yenisi eklendi... Başrolü şimdi de Tosic aldı.

Tosic, Jovana Djordjevic’e mesajlar atmış!

Sırp basını, Karleusa’nın Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes’le yasak aşk yaşadığını iddia etmişti. Hatta öyle ki iddiaların ardı arkası kesilmemiş Karleusa’nın çıplak fotoğrafları ortaya dökülmüştü.

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Karleusa, Çin'de forma giyen eşi ve kızlarıyla sosyal medyada mutluluk pozları verse de yine Kurir'in iddiasına göre madalyonun diğer yüzündeki gerçek başkaydı.

Yapılan haberde Tosic'in, bu kez de Lazio'da forma giyen Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic'e kancayı taktığı yazıldı.

Dün ise Tosic’in, evli ve çocuklu Jovana Djordjevic’e sosyal medyada flört mesajları attığı öne sürüldü. Tosic ile Jelena, skandalın ardından hemen yayın yasağı talebinde bulundu.

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İki çocuk annesi Jovana, seksi pozlarıyla sosyal medyada adından söz ettiriyor.

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Filip Djordjevic'in eşi zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dünya gündemine düşüyor.

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Anahtar Kelimeler:
dusko tosic Jelena Karleusa

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunlar eş paylaşımı yapıyor şaşırmayın normal bu işler bu gavurlarda
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