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  4. Tosuncuk'u üzecek haber! Sağ kolu Osman Naim Kaya tutuklandı, istenen ceza dikkat çekti

Tosuncuk'u üzecek haber! Sağ kolu Osman Naim Kaya tutuklandı, istenen ceza dikkat çekti

10.04.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla Türkiye'nin gündeminden düşmeyen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ı üzecek haber geldi. Aydın'ın sağ kolu olduğu belirtilen ve Uruguay'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilen Osman Naim Kaya tutuklandı. Kaya için istenen hapis cezası dikkat çekti.

Tosuncuk'u üzecek haber! Sağ kolu Osman Naim Kaya tutuklandı, istenen ceza dikkat çekti

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen Osman Naim Kaya, Adalet Bakanlığı'nın girişimlerinin ardından Türkiye'ye iade edildi.

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Osman Naim Kaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

BU SUÇLARDAN HAPSİ İSTENİYOR

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Hakkında 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 75 bin 620 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan Kaya, savcılık ifadesinin ardından tutuklamaya istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Osman Naim Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)

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Çiftlik Bank tosuncuk

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