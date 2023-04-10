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  4. Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı! Genç kızın çığlıklarını duyan koştu

Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı! Genç kızın çığlıklarını duyan koştu

10.04.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da iğrenç bir taciz olayı yaşandı. İddiaya göre İ.T. (37), evinin kapısına kadar takip ettiği 17 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulundu. Genç kızın çığlıklarını duyan yakınları, olay yerine gelerek İ.T.'yi sokak ortasında tekme tokat dövdü. Yaralanan İ.T. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, genç kız kendisinden şikayetçi oldu. İşte olayın detayları...

Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı! Genç kızın çığlıklarını duyan koştu

İğrenç olay, saat 13.30 sıralarında Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre İ.T., 17 yaşındaki ismi öğrenilemeyen genç kızı takip etti. Kızın evinin kapısına kadar giden İ.T., kapıyı çalarak, genç kıza birini aradığını söyledi. Kızın söz konusu kişiyi tanımadığını ifade etmesinin üzerine, İ.T. kapıyı zorlayıp burada iddiaya göre genç kıza cinsel tacizde bulundu.

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Genç kızın çığlıkları üzerine kapıya gelen akrabaları İ.T.'yi dövdü. Olayı gören diğer komşular durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, darp edilen İ.T.'ye olay yerinde ilk müdahalede bulundu.

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Yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan İ.T., tedavisinin ardından, polis ekiplerince gözaltına alındı. Genç kız, taciz şüphelisinden şikayetçi olurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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(DHA)

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