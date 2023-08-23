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Toto Cutugno öldü mü, neden öldü? İtalyan şarkıcı Toto Cutugno kimdir, kaç yaşındaydı? Ülke genelinde geniş yankı yarattı!

23.08.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toto Cutugno, Milano'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. İtalyan müzisyenin ölüm haberi ülkesinde geniş yankı uyandırdı. “L’Italiano” şarkısı ile hafızalara kazınan şarkıcının ölüm haberleri sonrası birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Toto Cutugno neden öldü? İtalyan şarkıcı Toto Cutugno kimdir, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Ünlü müzisyen Toto Cutugno hayatını kaybetti. Şarkıcının ölüm haberini ülkenin haber ajansı duyurdu. Yapılan açıklamada Toto Cutugno'nun 80 yaşında, Milano'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği aktarıldı. İşte Toto Cutugno'nun ölümü, hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin detaylar...

TOTO CUTUGNO NEDEN ÖLDÜ?

Toto Cutugno'nun ölüm haberini İtalyan ANSA ajansı duyurdu. Haberde bir süredir Milano'daki bir hastanede tedavi gören müzisyenin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Menajeri Danilo Mancuso, Cutugno'nun uzun süredir mücadele ettiği hastalığı karşısında son aylarda durumunun ağırlaştığını ifade etmişti.

Ünlü şarkıcının ölümü sevenlerini yasa boğdu.

TOTO CUTUGNO KİMDİR?

Toto Cutugno 7 Temmuz 1943'te dünyaya geldi.

1960'lı yıllarda başlayan müzik kariyerinde zamanla İtalyan pop ve pop rock müziğinin sevilen isimlerinden biri haline gelmişti.

Cutugno, 1983'te 'Lasciatemi Cantare (Bırakın Şarkı Söyleyeyim)' nakaratıyla da bilinen 'L'Italiano (İtalyan)' isimli parçasıyla dünya genelinde üne kavuşmuştu.

Şarkıcı, ayrıca 1990'da İtalya'yı temsilen katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda 'Insieme (Birlikte): 1992' isimli şarkısıyla birinci olmuştu.

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