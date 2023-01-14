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Tozkoparan İskender ne zaman başlayacak? Tozkoparan İskender 3. sezon olacak mı?

14.01.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tozkoparan İskender yeni sezonu hakkında araştırmalar hız kazandı. TRT1 ekranında Pazar akşamları yayınlanan ve çocukların büyük bir ilgi ile takip ettiği Tozkoparan İskender dizisi 27 Mart Pazar günü sezon finali yapmıştı. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi. Peki, Tozkoparan İskender ne zaman başlayacak? Tozkoparan İskender 3. sezon olacak mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Tozkoparan İskender ne zaman başlayacak? Tozkoparan İskender 3. sezon olacak mı?

Trt1'in sevilen dizisi Tozkoparan İskender'in yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Sıra dışı ve macera dolu hikâyesiyle çocuklar ve onlarla birlikte ailelerinde severek izlediği Tozkoparan İskender 27 Mart 2022 tarihinde sezon finali yapmıştı. Bu tarihten itibaren Tozkoparan İskender ne zaman başlayacak? Tozkoparan İskender 3. sezon olacak mı? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm ayrıntılar...

TOZKOPARAN İSKENDER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tozkoparan İskender 3. sezon hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tozkoparan İskender'in ne zaman başlayacağına dair güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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TOZKOPARAN İSKENDER MÜZİKALİ BAŞLIYOR

TRT’nin sevilen dizisi Tozkoparan İskender, müzikal tiyatro oyunu ile sömestr tatili boyunca sahnede olacak.

Paraf Genç Kart’ın sömestr etkinliği kapsamında Fotoroman Film Yapım, Poll Production ve TRT iş birliğiyle sahneye konulacak olan müzikal, 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 Ocak ve 1-2-3-4-5 Şubat tarihlerinde 14:00 ve 18:00 saatlerinde Maslak TİM Show Center’da gösterimde olacak.

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TOZKOPARAN İSKENDER KONUSU NE?

Daha çocuk yaşta rekorlara imza atmış süper kahraman İskender günümüze geliyor. Üstelik yol arkadaşları Salih ve Fikri hocaları ve peşinden ayrılmayan ezeli düşmanı Giovanni ile birlikte.

12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş İskender, 2020 yılından yaşadığı döneme geri dönmez ise tarihin seyri değişecek, Tozkoparanlar yok olacak ve kötüler kazanacak. Fakat İskender’in derdi sadece bu değil. Onu günümüzde de pek çok sorun bekliyor olacak. Bir türlü kontrol etmeyi beceremediği güçleri, sürekli peşinde olan Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası Kasırga takımı. Ve tabi ki tüm bu tehlikelere karşı Mavi Ay takımı İskender’i yalnız bırakmayacak.

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TOZKOPARAN İSKENDER OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin çocuk oyuncuları arasında Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Defne Erşen, Deniz Erayvaz, ve Mert Erdoğdu gibi birbirinden yetenekli isimler bulunuyor.

Dizide çocuk oyunculara Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu, Mehmet Emin Kadıhan ve Suna Selen gibi çok sevilen yetişkin oyuncular eşlik ediyor.

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