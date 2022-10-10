Tozluyaka'nın Derya'sı Dolunay Soysert'in eski eşini gören inanamadı! Arka Sokaklar'ın yakışıklı oyuncusu çıktı

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Tozluyaka'da hayat verdiği 'Derya' karakteriyle seyirciyi ekrana kilitleyen güzel oyuncu Dolunay Soysert'in eski eşi Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı.

Yönetmenliğini Semih Bahcı, senaristliğini Yekta Torun'un üstlendiği Tozluyaka dizisi, ilk bölümünden itibaren izleyiciden tam puan aldı.

Tozluyaka'da Ali'nin annesi Derya karakteriyle kamera karşısına geçen Dolunay Soysert'in, kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Adana doğumlu Dolunay Soysert'in çocukluk ve gençlik yılları Ankara'da geçti. Henüz 17 yaşındayken Barış Manço'nun asistanlığı yapan güzel oyuncu, uzun yıllar çeşitli tiyatrolarda sahneye çıktı.

Bir dönem İngiltere ve ABD'de yaşayan Dolunay Soysert; Kaygısızlar, Çılgın Bediş, Omuz Omuza, Bir İstanbul Masalı, Benim Annem Bir Melek ve Muhteşem Yüzyıl gibi köklü yapımlarda rol aldı.

Tozluyaka dizisiyle ekrana dönen güzel oyuncunun eski eşini görenler şaşıp kaldı.

Dolunay Soysert, 2006 yılında meslektaşı Sinan Tuzcu ile nikah masasına oturmuştu ancak ünlü çiftin evliliği, yalnızca 10 yıl sürmüştü.

Ihlamurlar Altında dizisi ile akıllara kazınan Sinan Tuzcu, Dolunay Soysert ile ayrıldığı sene, Kanal D'nin iddialı yapımı Arka Sokaklar'a dahil olmuştu.

Arka Sokaklar'da 'Oktay Ocak' karakterine hayat veren Sinan Tuzcu, 29 bölüm sonra sevilen diziden ayrılmıştı.



