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Tozluyaka'nın Derya'sı Dolunay Soysert'in eski eşini gören inanamadı! Arka Sokaklar'ın yakışıklı oyuncusu çıktı

10.10.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'nin gençlik dizisi Tozluyaka, dinamik oyuncu kadrosu ve merak uyandıran senaryosuyla, kısa sürede izleyicinin kalbini çaldı. Tozluyaka'nın kadrosunda Serra Pirinç, Emre Kınay, Ecem Çalhan, Ahmet Haktan Zavlak ve Tayanç Ayaydın gibi isimler yer alıyor. Dizide canlandırdığı Derya karakteriyle büyük beğeni toplayan Dolunay Soysert'in eski eşini görenler şaştı kaldı.

Tozluyaka'nın Derya'sı Dolunay Soysert'in eski eşini gören inanamadı! Arka Sokaklar'ın yakışıklı oyuncusu çıktı

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Tozluyaka'da hayat verdiği 'Derya' karakteriyle seyirciyi ekrana kilitleyen güzel oyuncu Dolunay Soysert'in eski eşi Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı.

Yönetmenliğini Semih Bahcı, senaristliğini Yekta Torun'un üstlendiği Tozluyaka dizisi, ilk bölümünden itibaren izleyiciden tam puan aldı.

Tozluyaka'nın Derya'sı Dolunay Soysert'in eski eşini gören inanamadı! Arka Sokaklar'ın yakışıklı oyuncusu çıktı

Tozluyaka'da Ali'nin annesi Derya karakteriyle kamera karşısına geçen Dolunay Soysert'in, kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Tozluyaka'nın Derya'sı Dolunay Soysert'in eski eşini gören inanamadı! Arka Sokaklar'ın yakışıklı oyuncusu çıktı

Adana doğumlu Dolunay Soysert'in çocukluk ve gençlik yılları Ankara'da geçti. Henüz 17 yaşındayken Barış Manço'nun asistanlığı yapan güzel oyuncu, uzun yıllar çeşitli tiyatrolarda sahneye çıktı.

Tozluyaka'nın Derya'sı Dolunay Soysert'in eski eşini gören inanamadı! Arka Sokaklar'ın yakışıklı oyuncusu çıktı

Bir dönem İngiltere ve ABD'de yaşayan Dolunay Soysert; Kaygısızlar, Çılgın Bediş, Omuz Omuza, Bir İstanbul Masalı, Benim Annem Bir Melek ve Muhteşem Yüzyıl gibi köklü yapımlarda rol aldı.

Tozluyaka'nın Derya'sı Dolunay Soysert'in eski eşini gören inanamadı! Arka Sokaklar'ın yakışıklı oyuncusu çıktı

Tozluyaka dizisiyle ekrana dönen güzel oyuncunun eski eşini görenler şaşıp kaldı.

Tozluyaka'nın Derya'sı Dolunay Soysert'in eski eşini gören inanamadı! Arka Sokaklar'ın yakışıklı oyuncusu çıktı

Dolunay Soysert, 2006 yılında meslektaşı Sinan Tuzcu ile nikah masasına oturmuştu ancak ünlü çiftin evliliği, yalnızca 10 yıl sürmüştü.

Tozluyaka'nın Derya'sı Dolunay Soysert'in eski eşini gören inanamadı! Arka Sokaklar'ın yakışıklı oyuncusu çıktı

Ihlamurlar Altında dizisi ile akıllara kazınan Sinan Tuzcu, Dolunay Soysert ile ayrıldığı sene, Kanal D'nin iddialı yapımı Arka Sokaklar'a dahil olmuştu.

Tozluyaka'nın Derya'sı Dolunay Soysert'in eski eşini gören inanamadı! Arka Sokaklar'ın yakışıklı oyuncusu çıktı

Arka Sokaklar'da 'Oktay Ocak' karakterine hayat veren Sinan Tuzcu, 29 bölüm sonra sevilen diziden ayrılmıştı.

Tozluyaka'nın Derya'sı Dolunay Soysert'in eski eşini gören inanamadı! Arka Sokaklar'ın yakışıklı oyuncusu çıktı


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