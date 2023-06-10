HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Trabzon'da bir mahalle diken üstünde! Derin yarıklar oluştu: 'Her taraftan su fışkırıyor'

Trabzon'da bir mahalle diken üstünde! Derin yarıklar oluştu: 'Her taraftan su fışkırıyor'

10.06.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da bir mahallede heyelan nedeniyle beton yolda derin yarıklar oluştu. Olay nedeniyle 25 ev ve 1 cami boşaltıldı. Afet bölgesi ilan edilen mahallede bazı aileler göç etti. Zemini kayıp, duvarları çatlayan hasarlı evlerde endişe içinde yaşamlarını sürdüren vatandaşlar yetkililerden önlem alınmasını istedi. Hasar gören evinin çatısını söken Neşat Semiz, "Yağmur yağdığında her taraftan su fışkırıyor" dedi.

Trabzon'da bir mahalle diken üstünde! Derin yarıklar oluştu: 'Her taraftan su fışkırıyor'

Trabzon'un Arsin ilçesinde 6 bin dönüm arazi üzerine kurulu 480 haneli Çubuklu Mahallesi'nde, 2019 yılında meydana gelen irili ufaklı heyelanlarda, arazi ve yollarda çatlaklar oluştu. AFAD ve belediye ekiplerinin incelemelerinde, arazi tabanında su varlığı tespit edildi. Zamanla yaşanan heyelanlar nedeniyle, beton yoldaki yarıklar büyüdü, hasar gören 22 hane ve 1 cami, boşaltıldı. Önlem alınan mahallede heyelanlı bölge, ‘1’inci derece afet bölgesi’ kapsamına alındı. Mahallede yağışlar sonrası yeni heyelanlar oluşunca 3 ev daha hasar gördü.

kayan-mahallede-goc-ve-endiseli-yasam_2288_dhaphoto6

ENDİŞE İÇİNDE YAŞAM SÜRDÜRÜYORLAR

Afet bölgesi genişleyerek 300 dönümü aştı. Mahallede, evlerini tahliye edenlerden kimileri kiraya çıktı, kimileri de farklı yerlere taşındı. Boşalttıkları riskli evlerinden eşyalarını taşıyanlar, sağlam kalan çatı, pencere ve kapı gibi malzemeleri, sökmeye başladı. Afetzedeler, yapılması planlanan yeni konutlara taşınmayı beklerken, kalacak yeri olmayan bazı aileler ise zemini kayıp, duvarları çatlayan hasarlı evlerinde endişe içinde yaşam sürüyor.

kayan-mahallede-goc-ve-endiseli-yasam_2288_dhaphoto5

"YAĞMUR YAĞINCA HER TARAFTAN SU FIŞKIRIYOR"

Hasar gören evinin çatısını söken Neşat Semiz, “Evimiz bayramdan sonra yıkılmaya başladı. Eşyalarımı söküp bir yere koyuyorum ki, belki ilerde kullanırız. Yağmur yağdığında her taraftan su fışkırıyor. Önlem alınmalı" dedi.

Hasar alan evinde yaşayan Şükriye Uzun, “Duvarlar yıkılıyor, merdivenimiz gitti. Evin içi çatlak. Üstünü boşalttık. Jandarmalar ‘burada durmayın’ dedi ama gidecek yerimiz yok. Yağmur yağdığı zaman ‘ev olduğu gibi çökecek’ diyorum. Sabah eve bakıyorum, ‘çok şükür bugün de çökmemiş’ diyorum” diye konuştu.

kayan-mahallede-goc-ve-endiseli-yasam_2288_dhaphoto1

"EV SÖZÜ VERİLMİŞTİ; NE YERİMİZ NE YURDUMUZ VAR"

Yıkılan evindeki sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çalışan Barış Semiz “Direkler eğrilmişti ama evimin yıkılacağını hayal etmemiştim. İçerdeki eşyalarımı kurtarmaya çalışıyorum. Evim 10 gün önce çöktü ve malzemelerim içerde kaldı. Ev sözü verilmişti; ne yerimiz var ne yurdumuz” ifadelerini kullandı.

kayan-mahallede-goc-ve-endiseli-yasam_2288_dhaphoto3

Mahalle muhtarı Hakkı Uzun da “Alan geniş olunca yere kazık çakamadılar ve burayı ‘afet bölgesi’ ilan ettiler. 3 hane de hasar görünce afet bölgesi kapsamına alındı. Tehlike arz ettiği halde mahalle halkı gidecek yeri olmadığı için tehlikeli evde oturuyor. İnsanların en önemli talebi, hak kazandıkları dairelerini istemeleri” dedi.

kayan-mahallede-goc-ve-endiseli-yasam_2288_dhaphoto2

Heyelanda hasar gören evini kendisinin yıktığını anlatan Turan Uzun da kiraların pahalı olduğundan yakınarak, ilçede yapılan konutlardan kendilerine hak verilmesini istedi.

kayan-mahallede-goc-ve-endiseli-yasam_2288_dhaphoto7

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Yalova! Bir anda can havliyle yerinden fırladı: 'Kafamdan sekti, şans eseri ölümden döndüm'Yer: Yalova! Bir anda can havliyle yerinden fırladı: 'Kafamdan sekti, şans eseri ölümden döndüm'
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü varİki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var
Belediye başkanı ve eş başkan gözaltına alındıBelediye başkanı ve eş başkan gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Trabzon heyelan

En Çok Okunan Haberler

Türk bayraklı gemiyi ele geçiren göçmenlere İtalyan güvenlik güçleri müdahale etti!

Türk bayraklı gemiyi ele geçiren göçmenlere İtalyan güvenlik güçleri müdahale etti!

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! 'İstifa' ve 'İmamoğlu' açıklaması

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! 'İstifa' ve 'İmamoğlu' açıklaması

Eşine rağmen paylaştı! Kısacık taytıyla...

Eşine rağmen paylaştı! Kısacık taytıyla...

Dünya starı Türkiye'ye geldi! İlk sözleri ise...

Dünya starı Türkiye'ye geldi! İlk sözleri ise...

Bakan Özhaseki, kabine toplantısının tarihini açıkladı

Bakan Özhaseki, kabine toplantısının tarihini açıkladı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü: Tam 1 milyar dolar...

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü: Tam 1 milyar dolar...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Ayaklarınızın hak ettiği rahatlık Camper'da! O model şimdi indirimde

Ayaklarınızın hak ettiği rahatlık Camper'da! O model şimdi indirimde

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

90 yaşındaki cinayet çetesinin üyesi tam 42 yıl sonra tutuklandı

90 yaşındaki cinayet çetesinin üyesi tam 42 yıl sonra tutuklandı

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.