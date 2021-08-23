HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Trabzonlu balıkçının köpekbalığı ile diyaloğu sosyal medyayı salladı

Trabzonlu balıkçının köpekbalığı ile diyaloğu sosyal medyayı salladı

23.08.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonlu balıkçı Ali Osman Erçin'in ağına takılan köpekbalıkları ile diyaloğu görenleri güldürdü. Her seferinde serbest bırakmasına rağmen köpekbalığı 3. kez ağlarına takılınca "Atıyorum onu denize yine geliyor. Ben sana demedim mi daha gelme" şeklindeki ifadeleri ile izleyenleri güldüren Karadenizli balıkçının, "Nedir bu sardınız bizim Karadeniz'i. Dur fenalık yapma" tepkisi kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Trabzonlu balıkçının köpekbalığı ile diyaloğu sosyal medyayı salladı

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale mahallesinde yaşayan Ali Osman Erçin, teknesi ile denize açılarak avlanmak için ağ serdi. Bir süre sonra ağını denizden kaldırmaya başlayan Erçin, köpekbalığının ağa takıldığını fark etti. Köpekbalığını teknenin üzerine çıkartan Erçin, ağa sarılan köpekbalığını kurtararak tekrar denize bıraktı. Ağını çekmeye devam ederken tekrar köpekbalığının takıldığını gören Erçin bu sefer teknenin üzerine çıkarttığı köpekbalığının üzerine tükenmez kalem ile işaret bıraktı. O anlar bir başka balıkçı tarafından kayda alınırken, Akçakale açıklarında avlanan balıkçının ağına üçüncü kez köpekbalığının takılmasıyla gülümseten diyalog başladı. Köpekbalığını ağdan kurtarmaya çalışırken, "Atayrum onu denize yine geliy. Ben sana demedim mi daha gelme" şeklindeki ifadeleri ile izleyenleri güldüren Karadenizli balıkçı, "Nedir bu sardınız bizim Karadeniz'i. Dur fenaluk yapma" tepkisi kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde, köpekbalığı ile pazarlık yaparak bir daha ağa takılması halinde kızartıp yiyeceğini kaydeden Erçin, "Köpekbalığı yiyecek bizi. Ben sana gelme dedim. Koçum benim bir daha gelirsen tavana kızartıp yerim seni bak. Benim lafım peşindir hiç darılıp gücenme. Ne burun var sende aynı benzedi büyükbabamın burnuna. Sen yine geldin mi. Ben sana geçen gün demedim mi bizim ağa gelme. Özledin mi beni. Senin için bana bir daha gelirse sakın denize atma onu güzel yeniyor. Ne diyorsun yiyim mi seni. Seninle beraber resim çekildik. Aynı karede poz verdik. Dediler senin için öldü, dedim ölmedi efsane geri döndü. Atıyım seni denize ama gelme. Bitsin aramızda samimiyetlik. Yüzde git oğlum daha gelme sakın" şeklindeki diyalogu binlerce beğeni aldı.

AW400211_01

"ARAMIZDA FARKLI BİR İLİŞKİ OLMAYA BAŞLADI"

Köpekbalıklarını tekrar denize bıraktığı için güzel yorumlar aldığını belirten Ali Osman Erçin, “Bu sene köpek balıkları biraz fazla galiba. İşin komik tarafı her akşam en az 3-4 tane ağlarımıza denk gelmesi. Onlar geldikçe ben bırakıyorum en son artık yeter daha gelmeyin dedim biraz komik olmaya başladı. Köpekbalığı ile aramızda farklı bir ilişki olmaya başladı. Bu durumu arkadaşlarım kameraya aldı bizde sosyal medyadan paylaştık. Bizde gerçekten çok güldük. Dolayısıyla paylaştıktan sonra da halkın da hoşuna gitti bizi sevenler olsun. Dışarıdan çok güzel yorumlar aldık. Karadeniz balıkçısı olarak gerçekten bizi çok gururlandıran yorumlarda aldık. Geri bıraktığımız için çok teşekkürler aldık. Sonuçta yemediğimiz bir balık çeşidi. Aramızda güzel bir muhabbet oldu balıkçılık onların sayesinde güzel geçti" dedi.

AW400211_02

ÜZERİNE TÜKENMEZ KALEMLE İŞARET BIRAKTI

10 gün boyunca her ağına köpekbalığı takıldığını vurgulayan Erçin, "Sürekli ağlara vurduğu için 'artık daha gelme ağlara zarar veriyorsun, seni incitmek istemiyorum git' dedim. Gidiyor bir şeylerden memnun kalıyor tekrar geri geliyor. Yaklaşık 1 hafta 10 gün boyunca hemen hemen her ağımızda 1-2 tane takılmaya başladı. Bizde dedik ki 'kardeşim artık daha gelme bizi bunalttın ağımızı yıpratıyorsun en son seni yiyeceğim' dedim. Gidiş o gidiş bir daha gelmedi. Sürekli aynı balık geliyor mı geliyor diye işaret vurdum. Sonradan baktığımda ebatları farklı oldu. Bize gelen yorumlarda insanlar sanki ürküttük denize girebilir miyiz diye yazanlar oldu. Korkanlar oldu ancak sonuçta cam göz balığı kimseye bir zararı olmayan tamamen doğa dostu bir köpekbalığı. Kendinden başka kimseye bir zararı yok. Yaklaşık 20 yıldır balıkçılıkla uğraşıyorum 1,5 metreden yukarı olan köpekbalığına Karadeniz’de hiç rastlamadım. Sadece ağlara takılırsa ağlara zarar verir onun dışında bir zararı yok. Şu ana kadar kimseye de saldırdığını görmedim" ifadelerini kullandı.

AW400211_06

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Moda tutkunu iki yaşındaki kız çocuğu sosyal medya fenomeni olduModa tutkunu iki yaşındaki kız çocuğu sosyal medya fenomeni oldu
Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun
Yağmurdan sonra ortaya çıktı, yanına yaklaşınca şaşkına döndüYağmurdan sonra ortaya çıktı, yanına yaklaşınca şaşkına döndü
Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acil servis savaş alanına döndü! "Çocuğun kolunu acıttı"

Acil servis savaş alanına döndü! "Çocuğun kolunu acıttı"

AK Parti Milletvekili Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında soruşturma başlatıldı

AK Parti Milletvekili Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında soruşturma başlatıldı

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

İnce'ye yanıt: Kim olduğumu sormuşsunuz, hatırlatayım...

İnce'ye yanıt: Kim olduğumu sormuşsunuz, hatırlatayım...

Dışişleri'nden 'iltica başvuru merkezi' haberlerine yalanlama

Dışişleri'nden 'iltica başvuru merkezi' haberlerine yalanlama

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.