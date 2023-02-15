Trabzonspor deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'nın yıldızı Lazar Markovic'i resmen açıklandı! İşte ödenecek ücret

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilen ekipler olan Gaziantep FK ve Hatayspor'dan kadroya katılan yabancı oyuncu transferi için kararının ardından son şampiyon Trabzonspor'dan bir hamle geldi.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI!

Bordo-mavili ekipte Edin Visca'nın sakatlığı ve Djaniny'nin takıma veda etmesi sonrası sağ kanat için temaslar hızlanırken, Gaziantep FK forması giyen tecrübeli oyuncu Lazar Markovic ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

ÜCRETİ BELLİ OLDU

Yapılan KAP bildiriminde, "Profesyonel futbolcu Lazar Markovic'in, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanılırken, "Oyuncuya, 2022-23 futbol sezonu için 260.000.-EUR garanti ücret ödenecektir." denildi.

22 MAÇTA 5 GOL 3 ASİST

28 yaşındaki Lazar Markovic bu sezon Gaziantep FK'da 22 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

