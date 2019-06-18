Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı borsaya bildirdi

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Fransa'nın Olympique De Marseille Kulübü'nün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.
YUSUF SARI KİMDİR?
1998 yılında Fransa Martigues’te dünyaya gelen futbolcu Yusuf Sarı, Marsilya B takımında forma giyerken gösterdiği performansla dikkat çekti. Fransız devi, sağ Kanatta ve forvet hattında görev yapan ve Fransa pasaportuna sahip olan genç yıldızla devre arası profesyonel sözleşme imzaladı.
Futbol hayatına Marsilya altyapısında başlayan Yusuf, geçtiğimiz yıl Clermont'da kiralık olarak forma giydi. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon 9 lig maçında oynadı.
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