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Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı borsaya bildirdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.06.2019 19:04 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Marsilya forması giyen Yusuf Sarı'nın transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Trabzonspor geçtiğimiz gün de Fıratcan Üzüm'ü kadrosuna katmıştı.

Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı borsaya bildirdi

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Fransa'nın Olympique De Marseille Kulübü'nün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

YUSUF SARI KİMDİR?
1998 yılında Fransa Martigues’te dünyaya gelen futbolcu Yusuf Sarı, Marsilya B takımında forma giyerken gösterdiği performansla dikkat çekti. Fransız devi, sağ Kanatta ve forvet hattında görev yapan ve Fransa pasaportuna sahip olan genç yıldızla devre arası profesyonel sözleşme imzaladı.

Futbol hayatına Marsilya altyapısında başlayan Yusuf, geçtiğimiz yıl Clermont'da kiralık olarak forma giydi. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon 9 lig maçında oynadı.

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