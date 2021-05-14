Trafik kazası sonrası çıkan yaralamalı kavgaya 2 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Irak vatandaşı M.M.K., ailesiyle birlikte Antalya’da tatil yapmak üzere ülkesinden yola çıktı. Dün Habur Sınır Kapısından Türkiye’ye giriş yapan M.M.K., özel aracıyla seyir halindeyken Mersin’in Bozyazı ilçesi Gözsüzce Mahallesi Sırtlan mevkisinde maddi hasarlı trafik kazasına karıştı.

ÇIKAN KAVGADA DARP EDİLDİ

Kazanın ardından Iraklı ile diğer otomobilde bulunan M.F.O., M.B.S. ve S.O. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Irak vatandaşı 3 kişi tarafından darp edildi. Kavgada, başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan M.M.K, ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karışan M.F.O, M.B.S ve S.O. ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

2 TUTUKLAMA

Jandarmadaki ifadeleri ardından Anamur Adliyesine sevk edilen şahıslardan M.F.O. ve M.B. ’kasten adam öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve halkı kin ve nefrete teşvik etmek’ suçlarından tutuklanırken, S.O. isimli şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (İHA)

