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Trafik kazasında ağır yaralanmıştı! Hollywood yıldızı Anne Heche hayatını kaybetti

12.08.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood yıldızı Anne Heche geçirdiği trafik kazası sonucu entübe edilmişti. Beyin ölümü gerçekleşen ABD'li oyuncu Anne Heche’in hayatını kaybettiği açıklandı. Ünlü oyuncunun organları ise bağışlanacak.

Trafik kazasında ağır yaralanmıştı! Hollywood yıldızı Anne Heche hayatını kaybetti

53 yaşındaki ABD'li aktris Anne Heche, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandıktan bir hafta sonra hayatını kaybetti. Oyuncunun beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından, yaşam destek ünitesinin fişinin çekildiği açıklandı.

Ünlü oyuncunun organları da bağışlanacak. Ailesi, oyuncunun organlarını bağışlamanın uzun zaman önce kendisi tarafından verilmiş bir karar olduğunu söylemişti.

ANNE HECHE KİMDİR?

Anne Celeste Heche, 25 Mayıs 1969 tarihinde Ohio'da doğdu. Nancy ve Donald Heche çiftinin kızı olarak Ohio'da dünyaya gelen Anne Heche, liseden mezun olduktan sonra 1987 yılında pembe dizi Another World'de biri iyi biri kötü ruhlu ikiz kız kardeşleri canlandırdı ve bu rol televizyonda oynadığı ilk büyük rolü oldu. Bu rolle 1989 yılında Soap Opera Digest dergisinin verdiği Umut Veren Kadın Oyuncu ödülünü ve 1991 yılında gündüz kuşağı Emmy Ödülü'nü kazandı.

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İlk Sinema filmini 1993 yılında oynayan Heche daha sonra pek çok televizyon dizisi ve sinema filminde oynadı. 1998 yılın yapımı 6 gün 7 gece filminde Robin Monroe olarak rol almıştır. 2000 ve 2001 yıllarında 3 filmin yönetmenliğini yaptı.

FİLMLERİ VE KARİYERİ

Heche, ilk olarak 1987'den 1991'e kadar Ikizler Vicky Hudson ve Marley Love'ın ikili rolünü oynadığı ve Daytime Emmy Ödülü kazandığı pembe dizi "Another World"de ün kazandı.

Men in Trees (2006-08), Hung (2009-11), Save Me (2013), Aftermath (2016), The Brave (2017), Quantico (2015-2018) ve Chicago P.D. adlı televizyon dizilerinde rol almıştır.

(2018-2019). Anne son olarak The Vanished (2020) filminde ve Dancing with the Stars (2020) adlı realite şovunda yarışmacı olarak rol aldı.

Son olarak Ashton Kutcher'la birlikte Spread filminde rol alan oyuncu halen HBO'da yayımlanan Hung dizisinde oynadı.

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