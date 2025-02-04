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  4. Trafikte akılalmaz olay! Kavga ettiği karısının seyir halindeki arabasının üzerine benzin döküp yaktı... Saniye saniye kamerada

Trafikte akılalmaz olay! Kavga ettiği karısının seyir halindeki arabasının üzerine benzin döküp yaktı... Saniye saniye kamerada

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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.02.2025 11:13
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Yol ortasında bir araç alev aldı, araçtakiler paniğe kapılarak kaçtı. Polis soruşturmasında olayın aile içi bir anlaşmazlık nedeniyle meydana geldiği, bu nedenle kocanın karısının arabasını yaktığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'nın Johor eyaletine bağlı Jalan Tebrau'da Columbia Hastanesi yakınlarında meydana gelen olay korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Olay yerinde kaydedilen görüntülerde Vios marka sedan bir aracın alev alarak yol ortasında durduğu ve sürücü ile araçta bulunan 3 kişi, aracın kaputunun alev alması üzerine panikleyerek araçtan kaçtığı görüldü.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

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İlk başta araçta bir sorun olduğunu düşünen vatandaşlar, aracın alev aldığını söyledi. Ancak gerçek ortaya çıktıktan sonra birçok kişi şaşırdı ve öfkelendi. Güney Johor Bölge Polis Şefi Raub Selamat yaptığı resmi açıklamada, olayın bir aile içi anlaşmazlığın sonucu olduğunu söyledi.
25 yaşındaki koca evde yaşadığı bir tartışmanın ardından öfkelendi ve eşinden intikam almak istedi.

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Polis soruşturması ve bölgedeki güvenlik kameralarından alınan bilgilere göre, öfkeli koca karısının arabası yolun ortasında durmadan önce onu geçti. Daha sonra eşinin aracına benzin döküp ateşe verdi. Olay sırasında araçta dört kişi bulunuyordu ancak şans eseri yara almadan kurtuldular.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya araba
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