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Bir ay boyunca her öğünde sadece meyve yiyen kadın vücudundaki değişimi anlattı! "4 kilo verdim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.01.2025 09:51
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Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yaşayan 36 yaşındaki Shade Martin isimli bir kadın herkesi şaşkına çeviren bir diyete imza attı. 1 ay boyunca her öğünde sadece meyve yediğini söyleyen Martin, diyetinin tüm olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsetti. Kadının paylaşımı kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu.

Bir ay boyunca her öğünde sadece meyve yiyen kadın vücudundaki değişimi anlattı! "4 kilo verdim"

MYNET|DIŞ HABERLER 36 yaşındaki Amerikalı Martin, omuz ağrısı çekiyordu ve fizik tedavi ile ilaçlar ağrısını geçirme konusunda başarılı olmadı. Çilek, muz, ananas ve mango gibi alkali meyvelerin iltihap giderici özelliği olduğunu okumuştu ve bunların iyileşmesine yardımcı olacağını umuyordu. Bu yüzden her öğünde meyve yediği bir diyet yapmaya karar verdi.
Sağlıklı yaşam fenomeni Gillian Berry ile yaptığı soru-cevapta diyetini açıklayan Berry, ilk hafta sadece karpuz yediğini ve ardından 6 gün boyunca sadece üzüm yediğini söyledi. Bundan sonra daha renkli bir meyve karışımı yemeyi uygun buldu.

"DAHA FAZLA ENERJİYE SAHİPTİM"

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Faydalarından bahseden Martin, doğal şekerlerin yavaş salınımı sayesinde normalden daha fazla enerjiye sahip olduğunu ve daha net düşünebildiğini söyledi. Ayrıca adet sancılarının neredeyse hiç olmadığını ve 4 kilo verdiğini söyledi. Ancak Martin, diyetin tüm potansiyel faydalarına rağmen, vücudu üzerindeki pek de iyi olmayan etkileri konusunda dürüsttü.Sadece üzüm yediğinde çok miktarda balgam çıkardığını açıkladı. Ayrıca meyvelerin lif açısından zengin olması nedeniyle normalden çok daha fazla tuvalete gittiğini ancak bunun beklenen bir şey olduğunu ekledi.

UZMANLARDAN TEPKİ GECİKMEDİ: TAVSİYE ETMİYORUZ

Georgia Üniversitesi'nde diyetisyen ve profesör olan Dr. Tracey Brigman, Martin'in bu diyeti hakkında yorumda bulunarak aşırı doğası nedeniyle bunu tavsiye etmeyeceğini söyledi. Mail Online'a konuşan Brigman, "Meyve bazı besinlerin mükemmel bir kaynağı olsa da sağlık için ihtiyaç duyulan tüm besinleri içermiyor. Bu, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Sadece meyve yemek, protein, sağlıklı yağlar ve diğer besin gruplarında bulunan bazı vitamin ve minerallerde eksikliklere yol açabilir. Ayrıca meyvelerin çoğu düşük kalorilidir, bu da kalori alımının azalmasına ve yeterli kaloriyi sağlayacak kadar meyve yemenin zorlaşmasına yol açabileceğinden yorgunluğa neden olabilir. Bu nedenle bu diyet yetersiz beslenmeye yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Meyve Diyeti Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Sağlıklı bir diyet değil, riskli.
Belli bir süre için uygulanabilir, ama uzun vadede zararlı.
Meyve diyeti sağlıklı bir alternatif olabilir.
Dengeli beslenme için yeterli değil.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya diyet meyve beslenme
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