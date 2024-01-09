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  4. Tranparan mayosuyla süzülerek dans etti! Hadise'nin ateşli halleri sosyal medyada gündem oldu

Tranparan mayosuyla süzülerek dans etti! Hadise'nin ateşli halleri sosyal medyada gündem oldu

09.01.2024 11:27 | Son Güncelleme:
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Son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise bu defa son paylaşımıyla olay oldu. Edis ile Baran Mengüç'ün 'Ayyaş' şarkısında süzülerek dans eden Hadise transparan mayosuyla adeta mest etti. Ünlü ismin ateşli tavırları sosyal medyada gündem oldu.

Özel hayatı, açıklamaları ve iddialı tarzıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Hadise bu defa son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü isim Edis ile Baran Mengüç'ün yeni şarkısı "Ayyaş" şarkısında süzülerek dans etti.

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Transparan mayosuyla kamera karşısına geçen Hadise ateşli halleriyle bakana bir daha baktırdı. Ünlü şarkıcının bu dansı kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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Hadise'nin muhteşem dansına; 'Şarkıya klip çekmiş sanki','Sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya', 'Çok ateşlisin', Dişil enerjinin vücut bulmuş hali', 'Yandı buralar' gibi yorumlar yapıldı.

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Ünlü şarkıcının videosu binlerce beğeni ve yorum aldı. Videoya alev ve kalp emojileri bırakıldı.

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Hadise sosyal medya ünlü şarkıcı
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