Tranparan mayosuyla süzülerek dans etti! Hadise'nin ateşli halleri sosyal medyada gündem oldu

Özel hayatı, açıklamaları ve iddialı tarzıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Hadise bu defa son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü isim Edis ile Baran Mengüç'ün yeni şarkısı "Ayyaş" şarkısında süzülerek dans etti.

Transparan mayosuyla kamera karşısına geçen Hadise ateşli halleriyle bakana bir daha baktırdı. Ünlü şarkıcının bu dansı kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Hadise'nin muhteşem dansına; 'Şarkıya klip çekmiş sanki','Sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya', 'Çok ateşlisin', Dişil enerjinin vücut bulmuş hali', 'Yandı buralar' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü şarkıcının videosu binlerce beğeni ve yorum aldı. Videoya alev ve kalp emojileri bırakıldı.







