Tıp tarihinde ilk! Transseksüel kadınların doğum yapması için dünyanın ilk rahim naklini planlıyor

Hindistan’da yaşayan Dr. Naredra Kaushik, transseksüel kadınların doğum yapmasını sağlayacak bir uygulamanın üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Tıp tarihindeki ilk rahim naklini tamamlamayı umduklarını belirten doktor, “Her trans kadın doğum yaparak anne olmak istiyor. Bunun yolu rahim naklinden geçiyor. Ne zaman olacağını kesin olarak bilmiyoruz ama planlarımız bu yönde deva ediyor” dedi.

TARİHTE İLK OLACAK

Yeni Delhi’de gerçekleştirilecek olan rahim nakline dair açıklamalarda bulunan Profesör Simon Fishel, Danimarka'da bir kadından diğerine rahim naklinin gerçekleştirildiğini ancak bunun bir trans kadın için ilk olacağını söyledi. Dr Kshuik, hastalarının yaklaşık %20'sinin denizaşırı ülkelerden geldiğini ve birçoğunun Birleşik Krallık'tan uçtuğunu söyledi.



