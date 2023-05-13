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Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades derin göğüs dekoltesiyle eğildikçe eğildi! Frikik vermesine aldırış etmedi

13.05.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesaplarını son dönemde aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının kalbini kazanmayı başaran Lana Rhoades, 16 milyonu aşkın takipçisine derin göğüs dekolteli bluzuyla selam verdi. Ayna karşısında saçlarını taradığı anları paylaşan Rhoades’in gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not aldı.

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades derin göğüs dekoltesiyle eğildikçe eğildi! Frikik vermesine aldırış etmedi

Yetişkin film sektöründen kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını açıkladıktan sonra bir süre derin bir sessizliğe bürünen Lana Rhoades sosyal medyaya hızlı bir dönüş yaptı. Sosyal medyadan zaman zaman uzak kalmayı tercih eden fenomen isim hayranlarının kalp atışlarını hızlandıran bir paylaşıma imza attı. Instagram hesabının hikaye bölümünden saçlarını taradığı bir anı paylaşan Rhoades derin göğüs dekoltesiyle yaptığı paylaşımda hayranlarını heyecanlandırdı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği Lana Rhoades Instagram orucunu bozdu. Uzun süredir sosyal medyadan paylaşım yapmayan Rhoades hayranlarıyla Instagram’ın hikaye bölümündeki paylaşımlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

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Fenomen isim son olarak ayna karşısında saçlarını düzelttiği bir gönderisini paylaşarak takipçilerinden tam not aldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Lana Rhoades

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