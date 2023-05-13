Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades derin göğüs dekoltesiyle eğildikçe eğildi! Frikik vermesine aldırış etmedi

Yetişkin film sektöründen kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını açıkladıktan sonra bir süre derin bir sessizliğe bürünen Lana Rhoades sosyal medyaya hızlı bir dönüş yaptı. Sosyal medyadan zaman zaman uzak kalmayı tercih eden fenomen isim hayranlarının kalp atışlarını hızlandıran bir paylaşıma imza attı. Instagram hesabının hikaye bölümünden saçlarını taradığı bir anı paylaşan Rhoades derin göğüs dekoltesiyle yaptığı paylaşımda hayranlarını heyecanlandırdı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği Lana Rhoades Instagram orucunu bozdu. Uzun süredir sosyal medyadan paylaşım yapmayan Rhoades hayranlarıyla Instagram’ın hikaye bölümündeki paylaşımlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Fenomen isim son olarak ayna karşısında saçlarını düzelttiği bir gönderisini paylaşarak takipçilerinden tam not aldı.