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Transparan giyen Elsa Hosk göğüs dekoltesiyle büyüledi

23.05.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveçli dünyaca ünlü model Elsa Hosk sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Cesur ve iddialı tarzıyla gündemden düşmeyen ünlü isim bu defa yine sınırlarını zorladı. Beyaz transparan bir elbise giyen ünlü model göğüs dekolteli pozlarıyla adeta mest etti.

Transparan giyen Elsa Hosk göğüs dekoltesiyle büyüledi

Ünlü Victoria’s Secret modeli Elsa Hosk cesur ve iddialı tarzıyla çok konuşulan isimlerden. Her paylaşımıyla büyük beğeni toplayan Elsa Hosk son paylaşımıyla olay oldu.

Beyaz dantelli kendinden desenli transparan bir elbise giyen Elsa Hosk göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü modelin son paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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Sosyal medyada; 'Sen çiçeksin', 'Kesinlikle zarif ve çarpıcı', 'Çok güzelsin', 'Sana bayılıyorum', 'Muhteşemsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Elsa Anna Sofie Hosk Kasım 1988 yılında doğdu. Birçok ünlü marka için çalışan İsveçli model ve şu anki Victoria's Secret meleklerinden biridir.

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Ünlü model 2011'den 2018'e kadar Victoria's Secret için modellik yaptı.Ayrıca markanın, yan kuruluşu PINK'in birçok kampanyasında yer aldı.

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2015 yılında 10 yeni Victoria's Secret meleğinden biri olarak ilan edildi.

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Elsa Hosk Model

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