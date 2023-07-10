Transparan giyen Merve Oflaz bikinili pozuyla mest etti! ''Bu yazın en seksi kadını''

Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla ün kazanan ardından Survivor'a katılan Merve Oflaz yarıştığı ilk sezon şampiyon olmuştu. Daha sonra farklı dizilerde rol alan Merve Oflaz şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

35 yaşındaki Merve Oflaz son olarak bikinili pozlarını peş peş paylaştı. Ünlü ismin son gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Oflaz'a takipçileri; 'Bu yazın en seksi kadını', 'Her şeyinle çok güzelsin', 'Güzellik', 'Güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yaptılar.

Merve Oflaz, 23 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesinde dünyaya geldi.

İlkokulu Nursen Fuat Özdayı İlk Öğretim Okulu'nda okudu. Küçük yaşlardan bu yana sporla ilgilenen Merve Oflaz, aynı zamanda ilkokul yıllarında okulun tiyatro grubunda yer aldı.

2008 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunun sınavlarını kazandı.

Okuluna devam ederken, 2008 yılında Show TV'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Var Mısın Yok Musun" adlı yarışmaya katıldı.

Yaklaşık 50 bölüm yarışmacı olarak 3 ay boyunca ekranlarda oldu. Var mısın Yok musun'da 80 bin lira kazandı.

2010 yılında, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunuculuğunu da yaptığı ve yarışanlar "Var mısın Yok musun" yarışmacılarından seçildiği Panama'da yapılan "Survivor Kızlar – Erkekler" yarışmasına katıldı ve sezonun şampiyonu oldu.



