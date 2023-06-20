MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Transparan giyen Yalı Çapkını'nın Pelin'i dekolteli pozuyla büyüledi!

Transparan giyen Yalı Çapkını'nın Pelin'i dekolteli pozuyla büyüledi!

19.06.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine Buçe Buse Kahraman hayat veriyor. Güzelliği ile dikkat çeken Buçe Buse Kahraman transparan giyip dekolteli poz verdi.

Transparan giyen Yalı Çapkını'nın Pelin'i dekolteli pozuyla büyüledi!

Cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Ünlü oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizide Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

yalı-çapkını-pelin-dekolteli-poz-verdi

27 yaşındaki ünlü ismin paylaşımını beğenenler arasında Melisa Aslı Pamuk ve Beril Pozam da yer aldı.

transparan-giyen-buçe-buse-kahraman-dekolteli-poz-verdi

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Buçe Buse Kahraman’ın pozlarına takipçileri "Çok güzelsin", "Prenses", "Gülüşün bana oksijen", "Çok güzel olmuşsun" yorumlarında bulundu.

buçe-buse-kahraman-güzelliğiyle-mest-etti

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan ünlü isim, 2017 yılından beri profesyonel olarak oyunculuk yapıyor.

yalı-çapkınının-pelini-sere-serpe-uzandı

Instagram hesabında 882 bin takipçisi bulunan ünlü isim aha önce Kötü Çocuk dizisinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ile birlikte rol almıştı.

pelin

İlginizi Çekebilir

Rahat, şık, dayanıklı! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Rahat, şık, dayanıklı! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

 Crocs ile sürekli kopan, yıpranan parmak arası terliklere son!

Crocs ile sürekli kopan, yıpranan parmak arası terliklere son!

Sade şık tasarım! Herschel bel çantasında 310 TL üzerinde indirim

Sade şık tasarım! Herschel bel çantasında 310 TL üzerinde indirim

 Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

 Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

 Yazın kurtarıcısı! Stanley termosun fiyatı düştü, bu fırsatı kaçırmayın

Yazın kurtarıcısı! Stanley termosun fiyatı düştü, bu fırsatı kaçırmayın

 Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

 Favoriniz olacak! Yağmur ve rüzgar geçirmez cekette 420 TL indirim

Favoriniz olacak! Yağmur ve rüzgar geçirmez cekette 420 TL indirim


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper minisiyle havuza girdi! İddialı pozlarSüper minisiyle havuza girdi! İddialı pozlar
Tamamen transparan giyen Gülşen nefes kesti!Tamamen transparan giyen Gülşen nefes kesti!
Fiyatlara şaştı kaldı! 'Bursa kebabı...'Fiyatlara şaştı kaldı! 'Bursa kebabı...'
Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını Oyuncu yaşında ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

İzmir'deki kan donduran vahşetin nedeni ortaya çıktı! Yakalanan katil zanlısı itiraf etti

İzmir'deki kan donduran vahşetin nedeni ortaya çıktı! Yakalanan katil zanlısı itiraf etti

İğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı, yabancı uyrukluyu evden polis çıkarttı

İğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı, yabancı uyrukluyu evden polis çıkarttı

Türk-İş Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Türk-İş Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Şener: 'Kafa bulmak için söyledim'

Şener: 'Kafa bulmak için söyledim'

Arda Güler, Galler karşısında attığı golle tarihe geçti!

Arda Güler, Galler karşısında attığı golle tarihe geçti!

Dünya şokta! Titanik'i arayan denizaltı okyanusta kayboldu! Ünlü milyarder de içinde

Dünya şokta! Titanik'i arayan denizaltı okyanusta kayboldu! Ünlü milyarder de içinde

GÜNÜN VİDEOSU

Kurban pazarında skandal görüntüler! Hayvana zorla içki içirip TikTok'ta paylaştılar
Kurban pazarında skandal görüntüler! Hayvana zorla içki içirip TikTok'ta paylaştılar

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tüm dünya onu konuştu! Kendi cenazesinde dirilen kadın yeniden öldü

Tüm dünya onu konuştu! Kendi cenazesinde dirilen kadın yeniden öldü

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.