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Travis Barker ve Kourtney Kardashian küvette poz verdi

21.06.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti durmuyor. Arkadaşlıklarını aşka dönüştüren reality show yıldızı Kourtney Kardashian ile müzisyen Travis Barker iş birliği yaptığı marka için küvette pozlar verdi. Erotik pozlarıyla sık sık gündeme gelen çift yine gündem oldu.

Travis Barker ve Kourtney Kardashian küvette poz verdi

Kardashian-Jenner kardeşlerin 'en sakin' bireyi olarak gösterilen Kourtney Kardashian, uzun yıllardır arkadaş olduğu müzisyen Travis Barker ile evlenmişti. Müstehcen pozlarıyla sık sık gündeme gelen çift yine olay oldu. Geçtiğimiz günlerde çocuk sahibi olmak için çalıştıklarını açıklayan çift bir marka için küvete girdi.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in küvet pozları sosyal medyayı salladı. Küvet içinde birbirlerine yemek yediren çift paylaşımlarında "Her şeyi içime çekiyorum" yazdı.

Ekran Alıntısı

Travis Barker ile çocuk yapmaya çalışan Kourtney Kardashian geçtiğimiz günlerde hamile kalmak için ne önerilse yaptığını söylemişti. Vajina buharı yaptırdığını açıklayan ünlü isim her sabah bıldırcın yumurtası yediğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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