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    4. Tren kazasında savrulan insan bacağını kaldırımda eline alıp yedi: Yol ortasındaki yamyamı görenler donakaldı

    Tren kazasında savrulan insan bacağını kaldırımda eline alıp yedi: Yol ortasındaki yamyamı görenler donakaldı

    29.03.2024 10:42
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    Cuma günü ABD'de tüyleri diken diken edip filmleri aratmayan korkunç bir yamyamlık sahne yaşandı. Tren çarpan bir kişinin yola savrulan bacağını yoldan geçen bir adam eline alıp yemeye başladı. Saniye saniye kameraya yansıyan olayın görgü tanığının anlattıkları kan dondurdu.

    Tren kazasında savrulan insan bacağını kaldırımda eline alıp yedi: Yol ortasındaki yamyamı görenler donakaldı

    İnşaat işçileri cuma gününe sıradan başladı ama kısa sürede gördüklerine inanamadılar. Kaliforniya'nın Wasco şehrindeki bir istasyonun dışında beton dökerken korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Bir adam kaldırımda bacak yiyordu.

    İnşaat işçisi Jose Ibarra "Nereden geldiğini bilmiyorum ama bu tarafa doğru yürüdü ve elinde insan bacağı sallıyordu. Bacağı orada çiğnemeye başladı, ısırdı, duvara vurdu. Bacağın derisi sarkıyordu. Kemiği görebiliyordunuz" dedi.

    TREN ÇARPAN KİŞİNİN BACAĞIYMIŞ

    Bacağın, o sabah erken saatlerde istasyon yakınlarında trenin çarptığı bir kişiye ait olduğu anlaşıldı. Ibarra, bacağıyla yanından geçerken adamın evsiz olduğunu düşündüğünü söyledi. Adamın nereden geldiğinden emin olmadığını, ancak karakoldaki insanların merkezi aramasının ardından polisin geldiğini ve adamı durdurduğunu söyledi.

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    "DELİL ÇALDIĞI" İÇİN TUTUKLANDI

    Daha sonra bacağı alan adamın 27 yaşındaki Resendo Tellez olduğu doğrulandı. Tellez olay yerinden delil çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. Polis ayrıca Tellez hakkında çok sayıda arama emri olduğunu da tespit etti.

    Bacağın kime ait olduğu ya da günün erken saatlerinde meydana gelen tren kazasında kimin yaralandığı henüz açıklanmadı ancak bir kişinin öldüğü biliniyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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