Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Tren raylarına çıkıp hayatını tehlikeye attı! Makinisti kızdırınca olanlar oldu

Tren raylarına çıkıp hayatını tehlikeye attı! Makinisti kızdırınca olanlar oldu

27.12.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da yaşayan bir gencin tren raylarında pervasızca hareket ettiği anlar görenleri şaşkına çevirdi. Karşısında kendisine doğru gelmekte olan trene aldırış bile etmeden, raylara çıkıp yürüyen ve trene el sallayan çocuğun hareketleri makinisti kızdırınca olanlar ise sosyal medyayı ikiye böldü.

Hindistan'da bi tren yolunda kaydedilen görüntüler, herkesi şoke etti. Genç bir adamın kendisine doğru hareket halindeki treni asla umursamayıp ona dönerek el salladığı ve daha sonra raylardan uzaklaştığı anlar dehşet vericiydi.

DÖVDÜ

Neyse ki adamı daha önceden fark eden makinist metrelerce önceden yavaşlamıştı ve genç adamı ezmeden durabilmeyi başardı. Treni durdurduktan sonra ise araçtan inerek raylardan uzaklaşan gencin peşine düştü ve onu tekme tokat dövdü.

VİRAL OLDU

O anlar ülkedeki yerel bir televizyon kanalının muhabiri tarafından kaydedildi ve daha sonra kısa sürede gündem olmayı başardı.

İlginizi Çekebilir

15 metrelik kuyuya düşüp gözden kayboldu! Görüntüler şoke etti

15 metrelik kuyuya düşüp gözden kayboldu! Görüntüler şoke etti

 Bir ülke bu dolandırıcılık olayını konuşuyor!

Bir ülke bu dolandırıcılık olayını konuşuyor!

 Resmen ölüme sürüklendi! Elbisesi vagonun kapısına sıkışınca...

Resmen ölüme sürüklendi! Elbisesi vagonun kapısına sıkışınca...

 Kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti!

Kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Camları delip kana bulandı! Tecavüz için külodunu sıyırdı ama...Camları delip kana bulandı! Tecavüz için külodunu sıyırdı ama...
Bebek telsizi ele verdi! Eşinin onu aldattığını fark edince...Bebek telsizi ele verdi! Eşinin onu aldattığını fark edince...
Herkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdiHerkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdi
Anahtar Kelimeler:
Hindistan tren

En Çok Okunan Trend Haberler

“Yaşayan en seksi kadın” seçilmişti! Noel Baba kostümü olay oldu

“Yaşayan en seksi kadın” seçilmişti! Noel Baba kostümü olay oldu

12 karısından 102 çocuğu var! “Artık tahammül edemiyorum”

12 karısından 102 çocuğu var! “Artık tahammül edemiyorum”

Ortalık bir anda karıştı! Siyahi çocuğu tekme tokat havuzdan attılar

Ortalık bir anda karıştı! Siyahi çocuğu tekme tokat havuzdan attılar

Bir gören bir daha baktı! Hem bacak hem de sırt dekoltesi...

Bir gören bir daha baktı! Hem bacak hem de sırt dekoltesi...

İlginizi Çekebilir

Tren raylarına çıkıp makinisti kızdırınca olanlar oldu!

Tren raylarına çıkıp makinisti kızdırınca olanlar oldu!

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

En etkileyici kareleri yakalamanızı sağlayacak! İşte 2022'nin en iyi kameralı telefon modelleri

En etkileyici kareleri yakalamanızı sağlayacak! İşte 2022'nin en iyi kameralı telefon modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.