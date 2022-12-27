Tren raylarına çıkıp hayatını tehlikeye attı! Makinisti kızdırınca olanlar oldu

Hindistan'da bi tren yolunda kaydedilen görüntüler, herkesi şoke etti. Genç bir adamın kendisine doğru hareket halindeki treni asla umursamayıp ona dönerek el salladığı ve daha sonra raylardan uzaklaştığı anlar dehşet vericiydi.

DÖVDÜ

Neyse ki adamı daha önceden fark eden makinist metrelerce önceden yavaşlamıştı ve genç adamı ezmeden durabilmeyi başardı. Treni durdurduktan sonra ise araçtan inerek raylardan uzaklaşan gencin peşine düştü ve onu tekme tokat dövdü.

VİRAL OLDU

O anlar ülkedeki yerel bir televizyon kanalının muhabiri tarafından kaydedildi ve daha sonra kısa sürede gündem olmayı başardı.