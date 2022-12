15 metrelik kuyuya düşüp gözden kayboldu! Görüntüler resmen kan dondurdu

19 Aralık'ta, Hindistan'ın Madhya Pradesh Eyaleti, Damoh'ta kimliği paylaşılmayan küçük bir çocuk, görünürde hiçbir yetişkinin olmadığı bir evin avlusunda bir arkadaşıyla eğlenirken korkunç bir kaza yaşandı. Bir güvenlik kamerası olayı an be an yakaladı. Paylaşılan görüntüler dehşete düşüren cinstendi.

BOŞLUKTA KAYBOLDU

Görüntülerde, arkadaşı bisiklet sürerken çocuğun da kapalı su kaynağının kenarında yürüdüğü görülüyordu. Ancak birdenbire kapağın üzerine çıktı ve tüyler ürpertici bir çığlık atarak kuyunun 15 metre aşağısına düştü. Onun boşlukta kaybolduğunu gören arkadaşı, bisiklete binmeyi bıraktı ve arkadaşının iyi olup olmadığını görmek için çukura koştu.

KUYUYA İNDİLER

Daha sonra, ev sahibi Pawan Jain de dahil olmak üzere yetişkinler, mahsur kalan çocuğa yardım etmek için kuyunun etrafında toplanırken, görüntü kısa bir süre sonra kesildi. Kurtarma ekipleri daha sonra, birisi ona ulaşana kadar çocuğun tutması için kuyuya bir ip attıklarını anlattılar. Çocuğun, bir adamın kuyuya inmesi üzerine kurtarıldığı söylendi.

ZARAR GÖRMEDİ

Neyse ki bu korkunç kaza, çocuğun düşüşün anında fark edilmesi ve kısa bir süre içinde kuyudan çıkarılmasıyla hasarsız atlatıldı. Şanslı çocuk, olayda mucizevi bir şekilde herhangi bir yaralanma yaşamadı.