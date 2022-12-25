Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 15 metrelik kuyuya düşüp gözden kayboldu! Görüntüler resmen kan dondurdu

15 metrelik kuyuya düşüp gözden kayboldu! Görüntüler resmen kan dondurdu

25.12.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da bir çocuk, bir evin avlusunda oyun oynarken 15 metre derinliğindeki bir kuyuya düştü. Olayın şoke eden görüntüleri ise sosyal medyada viral olurken, anında fark edilmesi ve yapılan hızlı müdahale ile herkes için zararsız bir şekilde atlatıldığı bildirildi.

19 Aralık'ta, Hindistan'ın Madhya Pradesh Eyaleti, Damoh'ta kimliği paylaşılmayan küçük bir çocuk, görünürde hiçbir yetişkinin olmadığı bir evin avlusunda bir arkadaşıyla eğlenirken korkunç bir kaza yaşandı. Bir güvenlik kamerası olayı an be an yakaladı. Paylaşılan görüntüler dehşete düşüren cinstendi.

BOŞLUKTA KAYBOLDU

falling-down-well-57

Görüntülerde, arkadaşı bisiklet sürerken çocuğun da kapalı su kaynağının kenarında yürüdüğü görülüyordu. Ancak birdenbire kapağın üzerine çıktı ve tüyler ürpertici bir çığlık atarak kuyunun 15 metre aşağısına düştü. Onun boşlukta kaybolduğunu gören arkadaşı, bisiklete binmeyi bıraktı ve arkadaşının iyi olup olmadığını görmek için çukura koştu.

KUYUYA İNDİLER

falling-down-well-48

Daha sonra, ev sahibi Pawan Jain de dahil olmak üzere yetişkinler, mahsur kalan çocuğa yardım etmek için kuyunun etrafında toplanırken, görüntü kısa bir süre sonra kesildi. Kurtarma ekipleri daha sonra, birisi ona ulaşana kadar çocuğun tutması için kuyuya bir ip attıklarını anlattılar. Çocuğun, bir adamın kuyuya inmesi üzerine kurtarıldığı söylendi.

ZARAR GÖRMEDİ

falling-down-well-52

Neyse ki bu korkunç kaza, çocuğun düşüşün anında fark edilmesi ve kısa bir süre içinde kuyudan çıkarılmasıyla hasarsız atlatıldı. Şanslı çocuk, olayda mucizevi bir şekilde herhangi bir yaralanma yaşamadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FBI peşindeydi! Başına ödül bile konulduFBI peşindeydi! Başına ödül bile konuldu
Cesur Noel Baba kostümü nefesleri kesti! Coşku erken başladıCesur Noel Baba kostümü nefesleri kesti! Coşku erken başladı
O şarkıyı duyan Türkler yorum yağmuruna tuttu: Biz başkayızO şarkıyı duyan Türkler yorum yağmuruna tuttu: Biz başkayız
Anahtar Kelimeler:
Hindistan kuyu

En Çok Okunan Trend Haberler

Ona hâlâ yaz! Tanga mayosuyla sörf yaptı... Beğeni butonu çöktü

Ona hâlâ yaz! Tanga mayosuyla sörf yaptı... Beğeni butonu çöktü

Herkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdi

Herkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdi

Arkası dönükken olanlar oldu! Sevgilisi ve arkadaşı...

Arkası dönükken olanlar oldu! Sevgilisi ve arkadaşı...

Cesur Noel Baba kostümü nefesleri kesti! Coşku erken başladı

Cesur Noel Baba kostümü nefesleri kesti! Coşku erken başladı

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.