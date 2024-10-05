Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Trende tanıştığı yaşlı kadının cep telefonundaki yazı boyutunu ayarlamaya yardım ediyordu! Ekrandaki mesajı okuyunca dayanamadı, polise haber verdi

Trende tanıştığı yaşlı kadının cep telefonundaki yazı boyutunu ayarlamaya yardım ediyordu! Ekrandaki mesajı okuyunca dayanamadı, polise haber verdi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
05.10.2024 10:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Hunan eyaletinin Sanzhou bölgesindeki bir trende ilginç anlar yaşandı. Mang isimli bir genç trende tanıştığı kadının kendisinden yardım istemesi üzerine onun telefonunu alarak yazı tipi boyutunu ayarlamaya başladı. Ancak yaşlı kadının cep telefonundaki mesajı görünce durumun ciddiyetini anlayan genç hemen polise haber verdi.

Trende tanıştığı yaşlı kadının cep telefonundaki yazı boyutunu ayarlamaya yardım ediyordu! Ekrandaki mesajı okuyunca dayanamadı, polise haber verdi

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Hunan eyaletinde üniversite öğrencisi olan Mang isimli bir genç trende tanıştığı yaşlı bir kadına yardım etmek için harekete geçti. Yaşlı kadının cep telefonundaki yazı tipi boyutunu ayarlamaya yardımcı olan genç telefonunda bir mesaj görünce hemen trenin güvenliğine haber verdi.

333

Tianjiazhuang'daki evine dönerken telefonunun şarjı bittiği için trenin içinde şarj aleti aradığı sırada ismi açıklanmayan yaşlı bir kadınla tanıştı. Kadının cep telefonunda bir dolandırıcılık mesajı gördüğünü ifade eden Mang, "İlk başta yaşlı kadının telefonundaki yazı tipi boyutunu büyütmesine yardım etmek istedim. Ancak telefonunuzda bir mesaj gördüğümde bunun bir dolandırıcılık mesajı olabileceğinden şüphelenmeye başladım. Bu yüzden yardım için trendeki güvenlik görevlisiyle temasa geçtim. Bunun sadece küçük bir mesele olduğunu düşünüyorum. Asıl amacım herkesi uyarmaktır." dedi.

İlginizi Çekebilir

Karısı sevgilisini darp etti! Engellemeye çalıştı ama...

Karısı sevgilisini darp etti! Engellemeye çalıştı ama...

 Cezaevinde cinsel ilişki skandalı! 30 mahkum ve gardiyan arasındaki ilişki yumağı...

Cezaevinde cinsel ilişki skandalı! 30 mahkum ve gardiyan arasındaki ilişki yumağı...

 Vefat eden kocasının dizüstü bilgisayarını karıştırdı! Gördüklerine inanamadı

Vefat eden kocasının dizüstü bilgisayarını karıştırdı! Gördüklerine inanamadı

 “Göğüslerimi gösteriyormuşum” isyanı! AVM’den kovulunca...

“Göğüslerimi gösteriyormuşum” isyanı! AVM’den kovulunca...

 Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

 Marketin ortasında frikik verdi! Kendisini izleyen adamı ifşaladı

Marketin ortasında frikik verdi! Kendisini izleyen adamı ifşaladı
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Çin dolandırıcılık
En Çok Okunan Trend Haberler
Türkiye ayağa kalkarken, Bakan Yerlikaya'dan 'Teknofest' paylaşımı

Türkiye ayağa kalkarken, Bakan Yerlikaya'dan 'Teknofest' paylaşımı

Fatih'te iki kadın canice katledildi! Akıllara bu kareler geldi! Sosyal medya ayağa kalktı

Fatih'te iki kadın canice katledildi! Akıllara bu kareler geldi! Sosyal medya ayağa kalktı

Sevgilisinin iki yaşındaki kızını duvara fırlatarak ölümüne neden oldu

Sevgilisinin iki yaşındaki kızını duvara fırlatarak ölümüne neden oldu

Arka bahçesinde gömülü tuhaf bir halı buldu! Polisi aramak zorunda kaldı

Arka bahçesinde gömülü tuhaf bir halı buldu! Polisi aramak zorunda kaldı

Vefat eden büyükannesinin buzdolabında buldu

Vefat eden büyükannesinin buzdolabında buldu

Dolgu yaptırdı! Geçici körlük, bilinç kaybı...

Dolgu yaptırdı! Geçici körlük, bilinç kaybı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.