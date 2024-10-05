Trende tanıştığı yaşlı kadının cep telefonundaki yazı boyutunu ayarlamaya yardım ediyordu! Ekrandaki mesajı okuyunca dayanamadı, polise haber verdi

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Hunan eyaletinde üniversite öğrencisi olan Mang isimli bir genç trende tanıştığı yaşlı bir kadına yardım etmek için harekete geçti. Yaşlı kadının cep telefonundaki yazı tipi boyutunu ayarlamaya yardımcı olan genç telefonunda bir mesaj görünce hemen trenin güvenliğine haber verdi.

Tianjiazhuang'daki evine dönerken telefonunun şarjı bittiği için trenin içinde şarj aleti aradığı sırada ismi açıklanmayan yaşlı bir kadınla tanıştı. Kadının cep telefonunda bir dolandırıcılık mesajı gördüğünü ifade eden Mang, "İlk başta yaşlı kadının telefonundaki yazı tipi boyutunu büyütmesine yardım etmek istedim. Ancak telefonunuzda bir mesaj gördüğümde bunun bir dolandırıcılık mesajı olabileceğinden şüphelenmeye başladım. Bu yüzden yardım için trendeki güvenlik görevlisiyle temasa geçtim. Bunun sadece küçük bir mesele olduğunu düşünüyorum. Asıl amacım herkesi uyarmaktır." dedi.